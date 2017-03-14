Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Trabzonspor'da unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.

50. yılda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Trabzonspor’da gelecek sezonun transfer hedefleri arasında gündeme gelen en flaş isim kuşkusuz Burak Yılmaz olmuştu. Bordo-Mavili takımda unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Yeniden Fırtına’da forma giymeye son derece sıcak baktığını sık sık yakın çevresiyle de paylaşan başarılı oyuncu, resmi adımların atılmasını bekliyor. Maliyet olarak şu anki bütçeyi aşan transfer için ise Trabzonspor Yönetimi formül arayışlarını sürdürüyor. En kısa sürede somut bir adım atmayı planlayan idarecilerin bu konuda Burak’la da sıklıkla durum değerlendirmesi yaptıkları gelen haberler arasında.