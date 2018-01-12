Burak Yılmaz için tam 25 milyon euro verdiler

Trabzonspor’un sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’a geçtiğimiz günlerde yine Çin’den dev bir teklifin geldiği ortaya çıktı.

Çin’in Shanghai takımının Burak Yılmaz için Trabzonspor’a 25 milyon euro civarında bir rakam sunduğu ve bu teklif karşısında da başkan Muharrem Usta’nın kafasının karıştığı belirtildi.

Shanghai kulübü Burak Yılmaz’a da ayrıca yaklaşık 10 milyon euroluk bir yıllık ücret önerdiği ifade edildi. Çin takımı ile görüşme yaptığı iddia edilen başkan Muharrem Usta’nın bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu.

Bu transferin 1 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

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