Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın genç kaptanının yeni imzaladığı sözleşmeye 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
"Nabil Dirar kilit adam olur"

"Nabil Dirar kilit adam olur"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Gelecek sezonun Galatasaray’ında önemli bir pozisyonu olmadığını anladığı için kendi planlamasını yapan Sneijder, aralarında Patrick Viera’nın çalıştırdığı New York’un da bulunduğu kulüplerle temasta.
Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Beşiktaş, Milan’ın stoperi Gustavo Gomez için kiralık teklifinde bulundu.
İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Göztepe'nin yeni hocası Beşiktaş'tan ayrılan Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna oldu.
Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Burak Yılmaz için şok açıklama: Tanımıyorum!

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin’de Beijing Guoan takımında oynayan Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” diye konuştu.

Burak Yılmaz için şok açıklama: Tanımıyorum!

Süper Ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ın bayrağı, Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’nda göndere çekildi. Etkinliğe katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili olarak Çebi, “İsim yok. Tarif şu; bir stoper alacağız. Onun da dışında başka transferimiz yok. Gidenler olursa yerine adam alacağız” şeklinde konuştu.

Çin Süper Ligi’nin Beijing Guoan ekibinde formaya giyen milli futbolcu Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” şeklinde cevap verdi.

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

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Galatasaray Bafetimbi Gomis'i ezeli rakibine mi kaptırıyor?


 

İHA

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Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma maçta golünü attı.

Burak Yılmaz için şok açıklama: Tanımıyorum!

Burak Yılmaz için şok açıklama: Tanımıyorum!

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin’de Beijing Guoan takımında oynayan Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” diye konuştu.
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