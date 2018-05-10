Burak Yılmaz hayırlı olsun

Beşiktaş, performans olarak beklenenin altında kalan Alvaro Negredo ve Vagner Love’la yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş’ın, bu isimlerin yerine Demba Ba ve Burak Yılmaz’ı kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesinde transfer planlamasını hazırlamaya başlayan Beşiktaş, harekat planını belirledi. Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda ilk olarak forvet hattında operasyona başlayan Beşiktaş Yönetimi’nin, sezon başında alınan Alvaro Negredo ve ara transfer döneminde takıma kazandırılan Vagner Love’la yol ayrımına gideceği bildirildi. Negredo’nun takıma bir türlü uyum sağlayamamasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar’ın, İspanyol golcünün yıllık 4.3 milyon Euro’luk (22 milyon TL) maaş yükünden kurtulmayı hedeflediği bildirildi.

3 sene önce Demba...

Ayağındaki sakatlık sebebiyle sezonu kapatan tecrübeli futbolcu ve Love’a kulüp bulmak için çalışmaları başlatan Kartal’ın, umudunu Çin pazarına bağladığı öğrenildi. Demba Ba’yı 2015 yılında Shanghai Shenhua’ya 13 milyon Euro karşılığında gönderen Siyah-Beyazlılar’ın, bu 2 forvetini de Çin’e satıp ekonomik olarak güçlenmeyi umduğu kaydedildi. Yönetimin, bu konuda gerekli temaslara başladığı ifade edildi.

Hedefler de belli...

Bu sezon yeterince verim alınamayan 2 forvet oyuncunun gönderilmesinin ardından Beşiktaş’ın alacağı iki oyuncuyu da belirlediği bildirildi. Göztepe’yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demba Ba ile ekonomik olarak zor günler geçiren Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ı hedef olarak belirleyen yönetimin, yeni döneme bu oyuncularla başlamayı planladığı konuşuluyor.

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