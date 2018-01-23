Janssen'den yine kötü haber geldi

Janssen'den yine kötü haber geldi

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PSG'den sürpriz transfer

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Sessegnon imzayı attı

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İşte Baroni'nin yeni takımı

İşte Baroni'nin yeni takımı

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Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

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Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

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Burak Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucuna göre Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.

Burak Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor ile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi.

Kasığında yırtık olma şüphesiyle MR’ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu akşam takımla birlikte Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

Trabzonspor 90+3'te yıkıldı

Trabzonspor 90+3'te yıkıldı

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Loic Remy ve Filip Novak transferinde sona gelindi

Loic Remy ve Filip Novak transferinde sona gelindi


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Burak Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Burak Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucuna göre Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.
Trabzonspor 90+3te yıkıldı

Trabzonspor 90+3'te yıkıldı

Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

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Loic Remy ve Filip Novak transferinde sona gelindi

Loic Remy ve Filip Novak transferinde sona gelindi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Loic Remy ve Filip Novak'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
Trabzonspor kupaya veda etti

Trabzonspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor kupaya veda etti. Atiker Konyaspor ise çeyrek finale yükseldi.
Buraktan transfer iddialarına fotoğraflı yanıt

Burak'tan transfer iddialarına fotoğraflı yanıt

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Burak Yılmaz için tam 25 milyon euro verdiler

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