Bülent Korkmaz Süper Lige geri dönüyor!

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Bülent Korkmaz geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor.
İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

İnanılmaz teklif: 70 milyon € + 3 futbolcu!

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Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

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Neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

Neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

Tudor’un seneye kadroda düşünmediği Nigel de Jong, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon 24 maça çıkan Hollandalı, sözleşmesindeki, “25 maçta oynarsa ekstra 250 bin Euro (1 milyon TL) alır” maddesinin gereğini kıl payıyla yerine getiremeyebilir.
Şimdi imza zamanı!

Şimdi imza zamanı!

Trabzonspor, Brezilyalı yıldız Fred’in yanı sıra daha önceden görüştüğü diğer isimlerde de bir an önce mutlu sona ulaşmak istiyor.
Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

Fenerbahçe'ye yılın müjdesi!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Yiğidolar, Antepli Ghilas’la söz kestikten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’de gözden düşen Emenike’ye teklif götürmeye hazırlanıyor.
Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

Kjaer'in menajerinden Inter itirafı!

Simon Kjaer’in menaceri Mikkel Beck, İtalyan basınına İnter iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bülent Korkmaz Süper Lig'e geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor.

Bülent Korkmaz Süper Lige geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Siyahlı ekipte teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a devrediyor. TFF 1. Lig'de 'imkansız' denileni başarıp, takımını Süper Lig'e çıkaran İrfan Buz'un, yoluna bir başka Süper Lig ekibinden devam etmesi bekleniyor.

İrfan Buz'dan boşalan koltuğa bir süredir boşta olan Bülent Korkmaz'ın oturması bekleniyor. Yeni Malatyaspor yönetiminin kulüpteki görev değişimi ile ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor geride kalan sezonda TFF 1. Lig'i 61 puanla ikinci sırada bitirmişti. Sarı-Siyahlı ekip, şampiyon Sivasspor'un 1 puan gerisinde kalarak Süper Lig'e doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyaspor'ın kaderi bu akşam belli oluyor!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyaspor'ın kaderi bu akşam belli oluyor!

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Sağ kanada yıldız isim: Jese Rodriguez

Sağ kanada yıldız isim: Jese Rodriguez


 

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyasporın kaderi bu akşam belli oluyor!

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Bülent Korkmaz Süper Lige geri dönüyor!

Bülent Korkmaz Süper Lig'e geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor.
Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
Sağ kanada yıldız isim: Jese Rodriguez

Sağ kanada yıldız isim: Jese Rodriguez

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