Bülent Korkmaz Süper Lige geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Siyahlı ekipte teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a devrediyor. TFF 1. Lig'de 'imkansız' denileni başarıp, takımını Süper Lig'e çıkaran İrfan Buz'un, yoluna bir başka Süper Lig ekibinden devam etmesi bekleniyor.

İrfan Buz'dan boşalan koltuğa bir süredir boşta olan Bülent Korkmaz'ın oturması bekleniyor. Yeni Malatyaspor yönetiminin kulüpteki görev değişimi ile ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor geride kalan sezonda TFF 1. Lig'i 61 puanla ikinci sırada bitirmişti. Sarı-Siyahlı ekip, şampiyon Sivasspor'un 1 puan gerisinde kalarak Süper Lig'e doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.

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