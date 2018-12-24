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Bülent Korkmaz skordan memnun

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz skordan memnun

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 16 puanla ligin ilk yarısını 17'nci sırada noktalarken Antalyaspor, 29 puan ile 6. sıraya yükseldi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada kazanılan her puanın önemli olduğunu belirterek, "Aldığımız 1 puan ve totalde kazandığımız 27 puan bizim için önemliydi" dedi.

Bülent Korkmaz, kendileri açısından kazanılan her puanın önemli olduğunu söyledi. Korkmaz, “Fenerbahçe'nin pozisyonu ne olursa olsun büyük takım. Şampiyonluğu yaşamış bir takım. Dolayısıyla aldığımız 1 puan ve totalde kazandığımız 27 puan bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Oyuncularına teşekkür eden Korkmaz, "2 sakat, 4 cezalı oyuncumuz vardı. Bu kadar eksiğe rağmen oynayan oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini yaptı. O mücadeleyi gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Artık tatilden sonra ikinci yarıya inşallah iyi bir biçimde hazırlanacağız" diye konuştu.

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