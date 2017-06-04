İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.
RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.

Buffon yine başaramadı

Tarihin en iyi kalecileri arasında gösterilen Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi kupasına çok yaklaştı, ancak yine başaramadı.

Buffon yine başaramadı

2015’te Devler Ligi’nde finale yükselen ancak Katalan devi Barcelona’ya 3-1 kaybeden Juventus, İspanyol ekibi Real Madrid’e de 4-1 mağlup oldu ve yine üzülen taraf oldu.

Finale gelene kadar müthiş bir performans sergileyen ve Ballon d’Or’a aday gösterilen 39 yaşındaki filebekçisi, kariyerindeki kazanamadığı tek kupada mutlu sona ulaşamadı.

Primin kralını aldılar!

Primin kralını aldılar!

Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı

Luis Enrique:

Luis Enrique: "Hedefimiz Juventus'a 5 gol atmak"


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Buffon yine başaramadı

Buffon yine başaramadı

Tarihin en iyi kalecileri arasında gösterilen Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi kupasına çok yaklaştı, ancak yine başaramadı.
Primin kralını aldılar!

Primin kralını aldılar!

İspanyol devinin yıldızları, bu zaferle primin kralını almayı başardı. Los Galacticos’ta Başkan Perez, futbolculara Devler Ligi zaferi sebebiyle kişibaşı 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) dağıtacak.
Şampiyonlar Liginden Beşiktaş paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş için Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Luis Enrique: Hedefimiz Juventusa 5 gol atmak

Luis Enrique: "Hedefimiz Juventus'a 5 gol atmak"

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında sahasında Juventus ile karşılaşacak Barcelona’nın teknik direktörü Luis Enrique, 5 gol atarak üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
Quaresmada son dakika!

Quaresma'da son dakika!

Sakatlığı nedeniyle Lyon karşılaşmasında oynayamayan Quaresma, bugün takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalara başladı.
Neymar: İnanırsak başarırız

Neymar: İnanırsak başarırız

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona’nın Brezilyalı oyuncusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 yenildikleri Juventus’u, rövanşta gerekli skoru alarak eleyebileceklerine inandığını söyledi.
Zico Barcelonaya inanıyor

Zico Barcelona'ya inanıyor

Bir dönem Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilya’nın efsane futbolcusu ve spor adamı Zico, Barcelona’nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşılaşacağı Juventus önünde geri dönüş hikayesi yazabileceğini söyledi.
UEFAdan flaş karar!

UEFA'dan flaş karar!

UEFA, 2018-2019 sezonundan itibaren Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinin aynı haftada oynanacağını açıkladı.
Barcelona - PSG maçı tekrarlanacak mı?

Barcelona - PSG maçı tekrarlanacak mı?

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Şampiyonlar Ligi'nde mucizeye imza atarak Paris Saint Germain'i saf dışı bırakan Barcelona'da Arjantinli stoper Javier Mascherano'dan itiraf...
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