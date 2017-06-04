Buffon yine başaramadı
Tarihin en iyi kalecileri arasında gösterilen Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi kupasına çok yaklaştı, ancak yine başaramadı.
2015’te Devler Ligi’nde finale yükselen ancak Katalan devi Barcelona’ya 3-1 kaybeden Juventus, İspanyol ekibi Real Madrid’e de 4-1 mağlup oldu ve yine üzülen taraf oldu.
Finale gelene kadar müthiş bir performans sergileyen ve Ballon d’Or’a aday gösterilen 39 yaşındaki filebekçisi, kariyerindeki kazanamadığı tek kupada mutlu sona ulaşamadı.
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