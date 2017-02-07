Bu yıldızlar neden kulübede?

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Kupadaki Başakşehir yenilgisinin ardından eleştiri oklarının 1 numaralı hedefi olan Jan Olde Riekerink’in ‘adaletli teknik direktör’ unvanı da tehlikeye girdi. Geçtiğimiz yıl geçici olarak takımın getirildiğinde tüm futbolcularla çok iyi bir iletişim kuran Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası’nın kazanılmasının ardından oyuncuların talebi üzerine Galatasaray Teknik Direktörü unvanıyla sözleşme imzalamıştı. Riekerink’in o koltuğa oturmasını sağlayan en önemli özelliği ise Florya’da kurduğu ‘kolej havası’ ve ‘adaletli forma dağıtımı’ idi. Ancak son aylarda işler değişti. Riekerink’in, G.Saray kazansa da kaybetse de, tek bir ilk 11’e ve aynı oyuncuları tercih etmesi Florya’da rahatsızlık yarattı. Hollandalı teknik adamın özellikle dört isme haftalardır doğru dürüst şans vermemesi eleştiri alıyor.

EREN’E 4 MİLYON EURO VERİLDİ

Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Eren Derdiyok sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Riekerink golcü oyuncuyu özellikle ligin ikinci yarısında yedek kulübesine hapsetti. Eren, daha önce birçok maçta yaptığı gibi son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna girip golünü attı.

TOLGA CİĞERCİ 2 HAFTADIR HAZIR

20 Kasım’da oynanan Fenerbahçe derbisinde ayak tabanında ödem oluştuğu için sahalardan uzak kalan milli futbolcunun tedavisi 2 hafta önce tamamlandı. Hatta Tolga Ciğerci bir ay önce ‘iğne ile oynayacak’ düzeye de geldi. Fakat Riekerink,  “Yüzde 100 hazır olduktan sonra oynatalım, acele etmeyelim” dedi; tecrübeli oyuncuyu son maçlarda 18 kişilik kadroya bile almadı.

SİNAN GÜMÜŞ İKİNCİ PLANA ATILDI

Sakatlık sürecini tamamen atlatan Sinan Gümüş, takıma iyi bir geri dönüş yaptı. İkinci yarının başından bu yana hazırdı. Akhisar Belediyespor maçında sonradan oyuna girip gol de attı. Antrenman performansları da son derece iyi olan Sinan’a, Riekerink’in yeteri kadar şans vermediği kanısı hakim.

LİNNES HEM SAĞDA HEM SOLDA

Norveçli futbolcu, G.Saray forması ile özellikle son aylarda fırsat bulduğu maçlarda başarılı işlere imza attı. Carole’ün olmadığı Bursaspor maçında sol bekte, Bruma-Yasin’in cezalı olduğu Konyaspor maçında ise sağ bekte başarılı oldu. Ancak Riekerink, başarılı performansına rağmen sonraki haftalarda Martin Linnes’e ilk 11 şansı vermedi.

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