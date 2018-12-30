"Bu takımı değiştireceğim" diyen Fatih Terim, 5 isme kapıyı gösterdi

Galatasaray’da beklentileri karşılayamayan 5 futbolcunun bileti kesildi. Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir stoper ve iki forvet alacak. Cimbom ayrıca ön libero mevkiine de transfer planlıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne veda edilen 2-0'lık Lokomotiv Moskova maçı G.Saray için dönüm noktası oldu. Rusya'daki basın toplantısında, "Taraftar bize hem ocak hem de temmuz ayında müsaade edecek. Elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar...'' görüşünü paylaşan Fatih Terim, yakın çevresine "Kadro dışı bırakmak ya da para cezası vermek çözüm değil. Bu takımı değiştireceğim'' demişti. Terim bir ay sonra düğmeye bastı ve hiçbir oyuncunun gözünün yaşına bakmadı. İşte İmparator'un ocak ayında sarı-kırmızılı takımda yapmaya çalıştığı operasyon:

SERDAR'A TEKLİF BEKLENİYOR

Menajer Haluk Canatar'a oyuncusu Serdar Aziz'in kadroda düşünülmediği, 4 milyon Euro bonservis bedeli getirmesi halinde istediği takıma gidebileceği söylendi. Galatasaray, Serdar için Fenerbahçe ve Beşiktaş da dahil her takımdan teklif bekliyor.

'KENDİNE KULÜP BUL EREN'

Serdar gibi üstü çizilen bir diğer isim Eren... Devre arası kampına dahil edilmeyecek Eren'den kendisine kulüp bulması istenecek ve serbest bırakılacak.

ÖMER VE MUĞDAT KİRALIK

Akhisar'dan gelen iki oyuncunun performansı teknik heyeti memnun etmedi. Hem Ömer Bayram hem de Muğdat Çelik için kiralama teklifi gelirse değerlendirilecek.

MAİCON SUUDİ ARABİSTAN YOLUNDA

Fatih Terim'in sistemine uymayan Brezilyalı stoper için Al-İttihad'la pazarlıklar bitme aşamasına geldi.

LİBERO GELECEK DONK STOPERE GEÇECEK

Bir stoper ve iki forvet takviyesi düşünen Galatasaray ayrıca ön libero da arıyor. Donk'un stoperde kullanılacağı öğrenildi.

TELLES PIYANGOSU!

G.Saray'ın 2016-17 sezonunda Porto'ya 6.5 milyon Euro'ya sattığı Alex Telles'e Atletico Madrid talip oldu. İspanyol basınına göre Atletico, Brezilyalı oyuncu için 40 milyon Euro ödemeye hazır. Bu gelişme sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı. Çünkü Galatasaray Porto ile yapılan anlaşma gereği oyuncunun bir sonraki satışından %10 (4 milyon Euro) pay alacak.

Sabah