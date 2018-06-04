Bu takas çok konuşulur

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve kendisine yeni bir takım arayan Ozan Tufan, Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Gökhan Töre ile takas edilecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında sürpriz bir takasın olacağı iddia edildi. Siyah-beyazlılar orta sahayı güçlendirmek için Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde yıldızı parlayan Ozan, Kartal'ın da isteğine rağmen Volkan Şen ile birlikte Kanarya'yı tercih etmişti. Fenerbahçe'de yaşadığı sorunların ardından kadro dışı kalmasıyla birlikte oynayabileceği bir takım arıyor. Şenol Güneş'in transfere onay vermesiyle birlikte siyah-beyazlılar da harekete geçti.

Beşiktaş, Ozan Tufan transferinde verim alamadığı Gökhan Töre'yi takasta kullanmalı düşünüyor. Kadrosunu güçlendirirken gençleştirmek isteyen Beşiktaş, Ozan Tufan'ı Gökhan Töre takasıyla bunun ateşini yakmayı planlıyor.

23 yaşındaki futbolcu da kariyerinde Şenol Güneş ile bir kez daha buluşup yeniden yükseliş devrine geçmek istiyor. Ozan Tufan'ı Galatasaray da istediği için Beşiktaş elini çabuk tutup işi bitirmeyi planlıyor.

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