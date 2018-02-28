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Bu sevincin cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao'ya 2 maç men cezası verildi. Golcü oyuncu yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Bu sevincin cezası belli oldu

Geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında attığı golün ardından PFDK'ya sevk edilen Fernandao'nun cezası açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Brezilyalı yıldıza ''Taraftara yönelik hareketi'' nedeniyle 2 maç müsabakalardan men cezası verdi.

Böylece golcü futbolcu yarın, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde ve hafta sonu oynanacak Akhisarspor karşılaşmasında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Öte yandan cezanın açıklanmasının ardından Fenerbahçe 'Tahkim Kurulu'na başvurdu.

TFF resmi sitesinden de konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.

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