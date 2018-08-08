Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Bu ne hal Giuliano!

Geçen sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performansla göz dolduran Giuliano, Benfica maçında sahanın en kötüsüydü.

Bu ne hal Giuliano!

Geçtiğimiz sezon attığı 15 golle Fenerbahçe’nin en skoreri olan Brezilyalı, bu sezon da Fenerbahçeli taraftarların beklentisinin en yüksek olduğu futbolcular arasında yer alıyor.

Cocu’nun oyun sisteminde önemli rol oynayan ve hazırlık maçlarında iyi performans sergileyen Giuliano, Benfica maçında adeta yokları oynadı. Sambacı, sahadaki en kötü isim olarak göze çarptı. Yaptığı top kayıpları ve pas hatalarıyla dikkat çeken Giuliano, Fenerbahçeli taraftarları da çileden çıkardı.

Bu kötü performansa rağmen Brezilyalı yıldızın 90 dakika sahada kalması da dikkat çeken bir diğer detaydı.

'Benfica Türkiye'de acı çekecek'

'Benfica Türkiye'de acı çekecek'

Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

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Bu ne hal Giuliano!

Bu ne hal Giuliano!

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