Bu ne hal Giuliano!

Geçen sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performansla göz dolduran Giuliano, Benfica maçında sahanın en kötüsüydü.

Geçtiğimiz sezon attığı 15 golle Fenerbahçe’nin en skoreri olan Brezilyalı, bu sezon da Fenerbahçeli taraftarların beklentisinin en yüksek olduğu futbolcular arasında yer alıyor.

Cocu’nun oyun sisteminde önemli rol oynayan ve hazırlık maçlarında iyi performans sergileyen Giuliano, Benfica maçında adeta yokları oynadı. Sambacı, sahadaki en kötü isim olarak göze çarptı. Yaptığı top kayıpları ve pas hatalarıyla dikkat çeken Giuliano, Fenerbahçeli taraftarları da çileden çıkardı.

Bu kötü performansa rağmen Brezilyalı yıldızın 90 dakika sahada kalması da dikkat çeken bir diğer detaydı.

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