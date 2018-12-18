'Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?' sorusuna cevap verdi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mehmet Özdilek "Düşündüklerimizi uygulama anlamında siyahla beyaz kadar fark var ilk yarıda. Yeni hoca, taraftar, iştah Fenerbahçe'de olacaktı. Onları engelleyebilmek çok önemliydi ama ilk devre hiçbirini yapamadık. Devre arası moral olarak dibe düştük ama iknici yarı hem değişiklikler hem de oyuncularla konuşmamız, bizi oyuna dahil etti. İkinci yarının başındaki gol bizi oyun anlamında ileri taşıdı. İkinci yarı bizim karakteristik özelliklerimizi ortaya koyduk. Bu ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak moral ve güven açısından bizi ileri taşıdı. Ligde artık kolay maç yok. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir atmosferden geri dönüş yaparak çıkmak, 2-0’dan geri gelmek galibiyet kadar değerliydi" ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nda 2-2 biten 16. hafta mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdilek, çok enteresan bir maç oynadıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hocası değişmiş, seyircisiyle bütünleşmiş bir takıma karşı oynadık. İlk devre düşündüklerimizin hiçbirini yapamadık. Ersun hocanın daha ofansif bir kadroyla sahaya çıkacağını tahmin ediyordum. Bu oyunda ikinci toplar önemliydi. İlk yarı hiçbirini kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık, rakibe uzak oynadık. Devre arasında oyuncularıma 'Maç kaybedebiliriz ama böyle kaybetmek bize ters gelen bir yapıdır.' dedim. İkinci yarı değişikliklerimiz de bizi pozitif etkiledi. Erken gol rakibi ve taraftarı paniğe itti. 2-1'den sonra oyunun içine girdik. Bu ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak güven ve gelecek açısından bizim için ümit vericiydi. Maç 0-0 bitse bu kadar mutlu olamayabilirdik. Rakibimizle puan olarak aynı şartlarda oynadık ve bu da bizi baskıya soktu. İç saha, dış saha bizim için farketmiyor. Gönül galibiyeti isterdi."

Mehmet Özdilek, "Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?" ve "Fenerbahçe kümede kalma yolunda rakibiniz mi?" sorularına, "Yok. Fenerbahçe çok köklü, tarihi olan bir kulüp. Bulunduğu durum insanları aldatmasın. Bu seneki sıralama büyük takımların performansıyla böyle oldu. Çok dalgalanma var ligde." cevabını verdi.