Bu iddia gündeme bomba gibi düştü
Talisca'nın tapusunu almak isteyen Beşiktaş, beklentileri henüz karşılayamayan Negredo'yu Çin'e satarak transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.
Beklentileri karşılayamayan Alvaro Negredo'nun Çin'e satılması yeniden gündemde.
Siyah-beyazlı yönetimin, Bayern Münih maçından kötü bir sonuç alınması halinde Çin'den gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye alabileceği iddia edildi.
Negredo'nun 10 milyon euro ve üzerinde bir fiyata satılması halinde, gelecek para ile Benfica'dan Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasının planlandığı belirtiliyor.
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