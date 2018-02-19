Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü

Talisca'nın tapusunu almak isteyen Beşiktaş, beklentileri henüz karşılayamayan Negredo'yu Çin'e satarak transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü

Beklentileri karşılayamayan Alvaro Negredo'nun Çin'e satılması yeniden gündemde.

Siyah-beyazlı yönetimin, Bayern Münih maçından kötü bir sonuç alınması halinde Çin'den gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye alabileceği iddia edildi.

Negredo'nun 10 milyon euro ve üzerinde bir fiyata satılması halinde, gelecek para ile Benfica'dan Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasının planlandığı belirtiliyor.

Alper Ulusoy'un hakemliği tehlikede

Alper Ulusoy'un hakemliği tehlikede

Bayern Münih'ten Beşiktaş'a Vagner Love göndermesi

Bayern Münih'ten Beşiktaş'a Vagner Love göndermesi

Ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı bombaladı

Ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı bombaladı


 

Fotomaç

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bu iddia gündeme bomba gibi düştü

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü

Talisca'nın tapusunu almak isteyen Beşiktaş, beklentileri henüz karşılayamayan Negredo'yu Çin'e satarak transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.
Alper Ulusoyun hakemliği tehlikede

Alper Ulusoy'un hakemliği tehlikede

Türkiye Futbol Federasyonu, 1-1 sona eren Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek. Alper Ulusoy, en az 4 hafta dinlendirilecek! Ulusoy'un sonrasında alt liglerde görev alması bekleniyor.
Bayern Münihten Beşiktaşa Vagner Love göndermesi

Bayern Münih'ten Beşiktaş'a Vagner Love göndermesi

Şampiyonlar Ligi'nde 2. turunda salı günü oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlı kulübe gönderme geldi.
Ayrılır ayrılmaz Beşiktaşı bombaladı

Ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı bombaladı

Ocak 2016'da transfer olduğu Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan, son olarak da sezon sonuna kadar Dinamo Kiev'e kiralanan Denys Boyko, sosyal medya hesabından Türkiye'deki günlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Negredo şokta! Bundan böyle...

Negredo şokta! Bundan böyle...

Kartal, ligin sonuncusu karşısında gol şov yaparken bile yokları oynadı, Şenol Güneş'in de sabrı kalmadı. Yerine girer girmez golleri sıralayan Love'dan formayı geri alması artık kolay görünmüyor.
Beşiktaş Taliscanın bonservisini alıyor

Beşiktaş Talisca'nın bonservisini alıyor

Talisca, Karabük maçında yaptığı dubleyle bu sezon 14 gole ulaştı, bonservis konusu yine gün yüzüne çıktı.

Hocasından Cenk Tosunu şok eden açıklamalar!

Hocasından Cenk Tosun'u şok eden açıklamalar!

Everton'a büyük umutlarla transfer edilen ancak formasını Oumar Niasse'ye kaptıran Cenk Tosun için teknik direktörü Sam Allardyce'tan yeni açıklamalar var.
Resmi açıklama geldi! Erteleme istenecek mi?

Resmi açıklama geldi! Erteleme istenecek mi?

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yaşanan polemiklerin ardından TFF'ye maç ertelenmesi konusunda bir başvurularının olmayacağını açıkladı.
Beşiktaşta seferberlik ilan edildi

Beşiktaş'ta seferberlik ilan edildi

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet zorlu Şubat ayını hasarsız atlatmak için gecesini gündüzüne katacak. Lig, kupa ve Avrupa'da çok önemli maçlara çıkacak olan siyah-beyazlı takımda idareciler camiayı kenetlenmeye davet edecek.
Wenger, Wilshereın yerine Oğuzhanı istiyor

Wenger, Wilshere'ın yerine Oğuzhan'ı istiyor

Daha önce de Arsenal’de forma giyen Oğuzhan’ı, sezon sonunda İspanya’ya gidecek olan Jack Wilshere’ın yerine getirmek isteyen Wenger, orta sahada Mesut’la birlikte ona şans verecek.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....