Bu iddia gündeme bomba gibi düştü

Beşiktaş'ta seferberlik ilan edildi

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet zorlu Şubat ayını hasarsız atlatmak için gecesini gündüzüne katacak. Lig, kupa ve Avrupa'da çok önemli maçlara çıkacak olan siyah-beyazlı takımda idareciler camiayı kenetlenmeye davet edecek.