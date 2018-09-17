3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

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Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

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Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

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Rizespor'a Ukraynalı golcü

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Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Bu hafta Galatasaray'dan ayrılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli, Younes Belhanda için yeni bir teklif daha yapacak. Transfer bu hafta netleşecek.

Bu hafta Galatasaraydan ayrılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ahli, geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla gözden düşen Faslı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkaran Al Ahli'nin teklifi artıracağı öğrenildi.

8 MİLYON EURO'DA ISRARCI

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Belhanda'nın ayrılmasına sıcak baktığı ve transfere onay verdiği öğrenildi. Bu hafta iki taraf bir kez daha masaya oturacak. Cimbom 8 milyon Euro istiyor.

ARAP BASINI DA YAZDI

Arap basınında da Younes Belhanda'nın Al Ahli ile görüştüğünü ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. BAE'de transfer 2 Ekim'de sona eriyor.

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