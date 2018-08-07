Bu futbola harika skor: 1-0

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'da Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk oldu. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kaydetti.

Müsabakada tek golü Benfica adına 69. dakikada Franco Cervi kaydetti.

Fenerbahçe'nin Benfica ile yapacağı rövanş mücadelesi 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda yaptığı maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

2. dakikada gelişen Benfica atağında, Gedson Fernandes'in ceza sahasının dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

24. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Vlachodimos'ta kaldı.

32. dakikada Cervi'nin sol çaprazdan şutunda, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Skrtel, rakip oyuncudan önce müdahale ederek meşin yuvarlağı son anda kornere attı.

39. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan gönderdiği topla Benfica ceza yayı içinde buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Ferreyra'nın sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Cervi'nin ceza sahasına ortasında Jardel topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Salvio'nun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere attı.

69. dakikada Benfica öne geçti. Salvio'nun pasında ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Cervi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 84. dakikada Grimaldo'nun pasında Castillo şutunu çekti. Kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada ceza sahasında topla buluşan Castillo'nun sert vuruşunda, kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

86. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Skrtel ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Andre Almeida'nın vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

90 1. dakikada topla ceza sahasına sokulan Barış Alıcı'nın sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma, Benfica'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Cocu, Fenerbahçe'deki ilk resmi maçını kaybetti

Fenerbahçe'de bu sezon göreve getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi maçına Benfica karşısında çıktı.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasmanda istediği sonucu almayı başaramadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Hollandalı teknik adamın, mücadeledeki ilk değişikliği 61. dakikada geldi. Cocu, bu dakikada Valbuena'yı kenara alırken, Mehmet Ekici'yi sahaya sürdü.

Hollandalı teknik direktör, 74. dakikada ise ikinci hamlesini yaptı. Bu dakikada Alper Potuk kenara gelirken, İspanyol golcü Roberto Soldado oyuna dahil oldu.

Barış Alıcı, Fenerbahçe'deki ilk resmi maçına çıktı

Fenerbahçe'nin, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı, sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Benfica karşısında çıktı.

İlk 11'de şans bulamayan Barış, karşılaşmanın 87. dakikasında Nabil Dirar'ın yerine oyuna girdi.

Eljif Elmas 90 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Eljif Elmas, Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Kamp döneminin öne çıkan isimlerinden olan Eljif, Portekiz'deki maçta 90 dakika sahada kaldı.

Benfica'ya karşı 3. yenilgi

Sarı-lacivertliler, Benfica ile tarihinde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı.

Portekiz ekibi ile 3. kez eşleşen Fenerbahçe, daha önce oynanan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

Geride kalan 5 maçta 11 gol yiyen sarı-lacivertliler, yalnızca 3 gol atabildi.