Nikola Kalinic imzayı attı

Nikola Kalinic imzayı attı

Milan, Fiorentina'nın 29 yaşındaki Hırvat forveti Nikola Kalinic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü aradığı bilinen Milan, Kalinic'le sözleşme imzaladı.
Messi için 300 milyon euro!

Messi için 300 milyon euro!

Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'nin yolunu tutmasının ardından, bir başka iddia da Lionel Messi için geldi. Yahoo Sport France, Manchester City'nin, Messi için 300 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyerek, yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağını
Demba Ba Beşiktaş'ı açıkladı

Demba Ba Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü ünlü futbolcu Demba Ba 4 günlük tatil için Bodrum'a geldi.
Kjaer Şenol Güneş'ten şikayetçi olmadı

Kjaer Şenol Güneş'ten şikayetçi olmadı

Şenol Güneş ile Simon Kjaer kavgası sebebiyle açılan soruşturma kapatılıyor.
Galatasaray'da Sinan bilmecesi

Galatasaray'da Sinan bilmecesi

Galatasaray’da Sportif Direktör Cenk Ergün, “Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor” dediği Sinan Gümüş’ün geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.
Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Dick Advocaat, Hollanda Milli Takım kadrosunu açıkladı. Portakallar'ın kadrosunda Fenerbahçe'de formsuzluğu ile eleştirilen Van Persie de yer aldı.

Bu Cimbom çok farklı!

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 4-1'le geçen Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında da farklı kazandı.

Bu Cimbom çok farklı!

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, ikinci hafta maçında Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk maçta Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, alkış alan performansını Ankara'da da sürdürdü ve Mor-Beyazlı rakibini 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Sergilediği futbolla taraftarlarını yine mest eden Aslan, müsabakayı 14'te Maicon, 31'de Bafetimbi Gomis ve 56'da Tolga Ciğerci'nin attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Geride bıraktığı iki maçta da fire vermeyen Igor Tudor'un öğrencileri, 6 puanla zirvedeki yerini korudu.

Serdar Aziz hafif bir sakatlık yaşadı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Serdar Aziz, hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Oyun dururken, Galatasaray'ın sağlık ekibi sahaya girerek Sarı-Kırmızılı stoperi tedavi etti. Hafif bir sakatlık yaşayan milli futboolcu maça devam etti.

Mücadelenin 10. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına girmeye çalışan Ndiaye yerde kaldı ve faul kararı verildi. Topun başına geçen Belhanda, serbest vuruşu yerden Mariano'nun önüne bıraktı. Mariano'nun şutunda Fernando topa dokundu fakat pozisyon autla sonuçlandı.

Maicon kafayla attı

Dakika 14'te Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın kullandığı korner vuruşunda Maicon, kafa vuruşuyla topu kalecinin ulaşamayacağı köşeye bıraktı. Brezilyalı savunmacı, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Müsabakanın 24. dakikasında Osmanlıspor'da Lawal uzak mesafeden kaleyi yokladı ama kaleci Muslera topa sahip oldu.

Gomis tavana astı!

Galatasaray 31. dakikada Gomis ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan şık hareketlerle çizgiye inen Rodrigues'in asistinde Bafetimbi Gomis, sert bir vuruşla topu tavana astı: 0-2.

Maçın 43. dakikasında Belhanda'nın ceza sahası köşesinde şık çalımların ardından yaptığı ortada, Gomis'in kafa vuruşu auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı. Sarı-Kırmızılılar, 49. dakikada önemli bir gol fırsatını harcadı. Mariano'nun ceza sahasına yerden isabetli gönderdiği pasta, Tolga Ciğerci'nin şutu kalecide kaldı.

Tolga yine sahnede

Galatasaray 56. dakikada skoru 3-0 yaptı. Ligin ilk haftasında da gol atan Tolga Ciğerci, bu maçı da pas geçmedi. Sarı-Kırmızılı futbolcu ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ve golü attı.

Serdar farkı indirdi

Osmanlıspor'da Serdar Gürler 58. dakikada skoru 3-1 yaptı. Serbest vuruştan ceza sahasına açılan ortada Numan, arka direkteki Serdar'ı gördü. Serdar ise hata yapmadı ve fileleri havalandırdı.

Regattin saç baş yoldurdu!

Mücadelenin 69. dakikasında Serdar Aziz büyük bir hata yaptı. Sarı-Kırmızılı oyuncunun pas hatası sonrası topu kapan Serdar Gürler sol taraftan içeri girdi ve Regattin'e topu yolladı. Regattin'in ilk şutunu Linnes çıkardı, dönen topu ise Osmanlısporlu oyuncu dışarı attı. Ev sahibi takım adına çok net fırsat kaçtı.

Dakika 76'da serbest vuruşta Serdar Gürler'in ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Numan vuruşunu yaptı ama top dışarı çıktı.

Selçuk oyunda

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan kaptan Selçuk İnan, 82. dakikada Ndiaye'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bambaşka bir kadroyla başladığı sezonda Galatasaray, ilk deplasman maçında da fire vermedi ve Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Takımların ilk 11'leri

Osmanlıspor: Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Tugay.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis.

Cenk Ergün transferi bitirmek için Ankara'ya gitti

Cenk Ergün transferi bitirmek için Ankara'ya gitti

Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Prensip anlaşmasına varılmıştı, transferden vazgeçildi!

Prensip anlaşmasına varılmıştı, transferden vazgeçildi!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bu Cimbom çok farklı!

Bu Cimbom çok farklı!

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 4-1'le geçen Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında da farklı kazandı.
Cenk Ergün transferi bitirmek için Ankaraya gitti

Cenk Ergün transferi bitirmek için Ankara'ya gitti

Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün Osmanlısporlu N'Diaye'nin transferi için Ankara'ya gitti.
Bilic Süper Ligden bir yıldızı daha kaptı

Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Osmanlıspor, son dönemlerde ismi büyük kulüplerle anılan Badou Ndiaye konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardı.
Prensip anlaşmasına varılmıştı, transferden vazgeçildi!

Prensip anlaşmasına varılmıştı, transferden vazgeçildi!

Osmanlıspor, prensip anlaşmasına vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Bülent Uygun'u takımın başına getirmekten vazgeçti.
350 bin Euroya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

350 bin Euro'ya geldi, 40 milyon liraya satıldı!

Osmanlıspor, Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında ön sözleşme imzaladı.
Süper Ligde şok ayrılık!

Süper Lig'de şok ayrılık!

Osmanlıspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Badou Ndiaye transferinde sona gelindi!

Badou Ndiaye transferinde sona gelindi!

Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor ile anlaştığı bildirildi. Badou Ndiaye ile ise görüşmeler devam ediyor.
Serdar Gürlerin yeni takımı belli oldu!

Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu.
Cimbom istedi, yeni takımı belli oldu!

Cimbom istedi, yeni takımı belli oldu!

Sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcu Serdar Gürler, Osmanlıspor'la anlaşmaya vardı.
Mustafa Reşit Akçaydan kinayeli gönderme!

Mustafa Reşit Akçay'dan kinayeli gönderme!

Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla maçın hakemine ve Mehmet Topal'a tepki...
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Aykut Demire büyük şok!

Aykut Demir'e büyük şok!

Başkent temsilcisinin UEFA’ya gönderdiği 21 kişilik listede, yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos da yer aldı....
Riekerinke anında cevap: Bahane üretmesin

Riekerink'e anında cevap: "Bahane üretmesin"

Osmanlıspor'ın kurucu başkanı Ahmet Gökçek, Galatasaray teknik direktörü Riekerink'in 'Osmanlıspor bize stadyumda antrenman izni vermedi' sözlerine anında...
Osmanlıspor skora tutunamadı

Osmanlıspor skora tutunamadı

UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. hafta maçında Steaua Bükreş deplasmanına konuk olan Osmanlıspor, öne geçtiği maçta...
Fenerbahçenin kabusu!

Fenerbahçe'nin kabusu!

Sarı-Lacivertliler’le 7 kez karşı karşıya gelen Mustafa Reşit Akçay, rakibini 2 kez devirdi, 2 beraberlik aldı, 2...