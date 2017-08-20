Bu Cimbom çok farklı!

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 4-1'le geçen Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında da farklı kazandı.

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, ikinci hafta maçında Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk maçta Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, alkış alan performansını Ankara'da da sürdürdü ve Mor-Beyazlı rakibini 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Sergilediği futbolla taraftarlarını yine mest eden Aslan, müsabakayı 14'te Maicon, 31'de Bafetimbi Gomis ve 56'da Tolga Ciğerci'nin attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Geride bıraktığı iki maçta da fire vermeyen Igor Tudor'un öğrencileri, 6 puanla zirvedeki yerini korudu.

Serdar Aziz hafif bir sakatlık yaşadı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Serdar Aziz, hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Oyun dururken, Galatasaray'ın sağlık ekibi sahaya girerek Sarı-Kırmızılı stoperi tedavi etti. Hafif bir sakatlık yaşayan milli futboolcu maça devam etti.

Mücadelenin 10. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına girmeye çalışan Ndiaye yerde kaldı ve faul kararı verildi. Topun başına geçen Belhanda, serbest vuruşu yerden Mariano'nun önüne bıraktı. Mariano'nun şutunda Fernando topa dokundu fakat pozisyon autla sonuçlandı.

Maicon kafayla attı

Dakika 14'te Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın kullandığı korner vuruşunda Maicon, kafa vuruşuyla topu kalecinin ulaşamayacağı köşeye bıraktı. Brezilyalı savunmacı, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Müsabakanın 24. dakikasında Osmanlıspor'da Lawal uzak mesafeden kaleyi yokladı ama kaleci Muslera topa sahip oldu.

Gomis tavana astı!

Galatasaray 31. dakikada Gomis ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan şık hareketlerle çizgiye inen Rodrigues'in asistinde Bafetimbi Gomis, sert bir vuruşla topu tavana astı: 0-2.

Maçın 43. dakikasında Belhanda'nın ceza sahası köşesinde şık çalımların ardından yaptığı ortada, Gomis'in kafa vuruşu auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı. Sarı-Kırmızılılar, 49. dakikada önemli bir gol fırsatını harcadı. Mariano'nun ceza sahasına yerden isabetli gönderdiği pasta, Tolga Ciğerci'nin şutu kalecide kaldı.

Tolga yine sahnede

Galatasaray 56. dakikada skoru 3-0 yaptı. Ligin ilk haftasında da gol atan Tolga Ciğerci, bu maçı da pas geçmedi. Sarı-Kırmızılı futbolcu ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ve golü attı.

Serdar farkı indirdi

Osmanlıspor'da Serdar Gürler 58. dakikada skoru 3-1 yaptı. Serbest vuruştan ceza sahasına açılan ortada Numan, arka direkteki Serdar'ı gördü. Serdar ise hata yapmadı ve fileleri havalandırdı.

Regattin saç baş yoldurdu!

Mücadelenin 69. dakikasında Serdar Aziz büyük bir hata yaptı. Sarı-Kırmızılı oyuncunun pas hatası sonrası topu kapan Serdar Gürler sol taraftan içeri girdi ve Regattin'e topu yolladı. Regattin'in ilk şutunu Linnes çıkardı, dönen topu ise Osmanlısporlu oyuncu dışarı attı. Ev sahibi takım adına çok net fırsat kaçtı.

Dakika 76'da serbest vuruşta Serdar Gürler'in ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Numan vuruşunu yaptı ama top dışarı çıktı.

Selçuk oyunda

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan kaptan Selçuk İnan, 82. dakikada Ndiaye'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bambaşka bir kadroyla başladığı sezonda Galatasaray, ilk deplasman maçında da fire vermedi ve Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Takımların ilk 11'leri

Osmanlıspor: Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Tugay.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis.