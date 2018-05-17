Bu 6 ismi kesinlikle kadroda görmek istemiyor

Aslan’ın hocası Fatih Terim, bir yandan alınacak oyuncuların listesini hazırlarken, diğer taraftan gönderilecek futbolcuları belirlemeye çalışıyor.

Fransız kaleci Carrasso, genç stoper Koray Günter, sol bek Latovlevici, sağ bek Tarık Çamdal, orta sahada Tolga Ciğerci ve sol kanatta Yasin Öztekin, yeni sezon kadrosunda kesinlikle düşünülmeyen isimler.

Bu futbolcular arasında kontratı bitenlere yeni teklif yapılmayacak. Sözleşmesi devam eden oyuncuların gönderilmesi için de takas, satış veya anlaşmalı sözleşme feshi gibi formüller devreye sokulacak.