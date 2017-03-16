Brumaya büyük şok!

250 bin euroluk alacağından neden vazgeçti?

Tugay Kerimoğlu, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na yaptığı başvuruda olumlu sonuç almasına karşın, Galatasaray yönetiminden hak ettiği alacaklarından neden feragat ettiğini açıkladı.