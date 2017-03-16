Brumaya büyük şok!

Bruma'ya büyük şok!
Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ve İsveç'le karşılaşacak Portekiz'de 25 kişilik aday kadro açıklandı.
25 kişilik kadroda Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma yer alırken, kadroya çağrılması beklenen isimlerden Galatasaraylı Bruma davet almadı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray kulübüne gönderilen faksta, Bruma'nın milli takıma çağrılmasından herhangi bir uygunsuzluk olmadığı belirtimiş, bu durum 21 yaşındaki futbolcunun kadroya davet edileceğine yorumlanmıştı.
İşte Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu:
Kaleciler: Rui Patrício, Anthony lopes, Marafona.
Savunmacılar: Cédric, Cancelo, Nélson Semedo, Luís Neto, Pepe, Fonte, Bruno Alves, Raphael Guerreiro, Eliseu.
Orta sahalar: Danilo, William, João Mário, Renato, Moutinho, André gomes, Pizzi.
Forvetler: Bernardo Silva, Gelson Martins, Ronaldo, Quaresma, André silva, Éder.
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