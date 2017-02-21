Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Diego Ribas coştu!

Diego Ribas coştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego, Flamengo formasıyla gollerine devam ediyor.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.

Bruma'nın cezası belli oldu!

Galatasaray Yönetimi, Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz davranışlarda bulunan Bruma'ya 70 bin Euro para cezası verdi.

Brumanın cezası belli oldu!

Galatasaray yönetimi, Çaykur Rizespor maçı öncesi sürpriz bir şekilde kadroya alınmaya Bruma hakkında kararını verdi.

NTV Spor'un haberine göre; idmanda yeni teknik direktör Igor Tudor'la bir anlaşmazlık yaşayan ve bu nedenle Rize'ye götürülmeyen Portekizli futbolcuya, gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle 70 bin Euro para cezası kesildi.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Sarı Kırmızılı takımın başında ilk antrenmanına çıkmıştı. 38 yaşındaki çalıştırıcı, rakip sol taraftan atağa çıktığında Yasin ile De Jong’un, sağdan gelirken de Selçuk-Burma ikilisinin pres yapmasını söylerken, Portekizli futbolcu isteneni, ısrarla yerine getirmeyince, yedek takıma çekilmişti. Tudor’un yeleği Bruma’dan alıp Rodrigues’e vermesinin ardından genç yıldız tavır da yapınca, Rizespor maçının kadrosuna alınmamıştı.

1-1’lik beraberliğin ardından tepkilere rağmen yönetici Levent Naziofoğlu’nun Bruma kararıyla ilgili hocanın arkasında durması, Portekizli yıldıza geri adım attırdı. Hata yaptığını kabul eden Bruma, önce yönetimden sonra da teknik direktör Igor Tudor’dan özür diledi.

Vincent Janssen Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Vincent Janssen Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Bruma'da son dakika!

Bruma'da son dakika!

Abdurrahim Albayrak:

Abdurrahim Albayrak: "Başkanlık için hazırlanıyorum"


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Brumanın cezası belli oldu!

Bruma'nın cezası belli oldu!

Galatasaray Yönetimi, Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz davranışlarda bulunan Bruma'ya 70 bin Euro para cezası verdi.
Vincent Janssen Galatasarayı reddettiğini açıkladı!

Vincent Janssen Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Brumada son dakika!

Bruma'da son dakika!

Galatasaray yönetimi Rizespor deplasmanına gitmek isteyen Bruma'ya para cezası kesme kararı aldı.
Abdurrahim Albayrak: Başkanlık için hazırlanıyorum

Abdurrahim Albayrak: "Başkanlık için hazırlanıyorum"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu açıkladı.
Galatasaraya ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor'un ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Bruma neden kadroda yok? İşte gerçekler...

Bruma neden kadroda yok? İşte gerçekler...

Galatasaray'da sezonun flaş ismi Bruma Çaykur Rizespor maçı kadrosua alınmadı. Portekizli futbolcunun Rize deplasmanına neden götürülmediği ortaya çıktı.
Podolski imzayı attı!

Podolski imzayı attı!

Galatasaray, Podolski'nin Japonya'ya transferinde son noktayı koydu ve Alman futbolcuyu sezon sonunda geçerli olmak üzere Vissel Kobe'ye sattı.
Igor Tudordan beklenmedik kadro!

Igor Tudor'dan beklenmedik kadro!

Sneijder ve Eren Derdiyok, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Bruma ve sakatlığı bulunan Carole da kadroya dahil edilmedi.
Hamit Altıntop: Oynamak istemiyordum ancak...

Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hamit Altıntop, Alman basınına konuştu. Hamit, Galatasaray'da kendisine inanmadığını bu yüzden oynamak istemediğini söyledi.
Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Igor Tudor'un imza töreni sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçının pazartesi gününe alınmasına büyük tepki gösterdi.
Tudordan yönetime: Sabri hala oynuyor mu?

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor bugün Florya’da akşam yapılacak idmana çıkmadan önce yöneticilerle bir araya geldi....
Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor....
Karşınızda yeni 10 numara

Karşınızda yeni 10 numara

Sakatlık problemi yaşayan Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Selçuk İnan’ın yerlerine Garry Rodrigues, Martin Linnes ve Tolga...
Galatasarayda FETÖ operasyonu!

Galatasaray'da FETÖ operasyonu!

Galatasaray’ın gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul’unda FETÖ soruşturmasında adları geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, Şahabettin Harput...
Nazifoğlundan teknik direktör açıklaması!

Nazifoğlu'ndan teknik direktör açıklaması!

Galatasaray'da Riekerink'in gideceği yönündeki haberlere sarı kırmızılı takımın yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan açıklama geldi....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....