Brumanın cezası belli oldu!

Galatasaray Yönetimi, Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz davranışlarda bulunan Bruma'ya 70 bin Euro para cezası verdi.

Galatasaray yönetimi, Çaykur Rizespor maçı öncesi sürpriz bir şekilde kadroya alınmaya Bruma hakkında kararını verdi.

NTV Spor'un haberine göre; idmanda yeni teknik direktör Igor Tudor'la bir anlaşmazlık yaşayan ve bu nedenle Rize'ye götürülmeyen Portekizli futbolcuya, gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle 70 bin Euro para cezası kesildi.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Sarı Kırmızılı takımın başında ilk antrenmanına çıkmıştı. 38 yaşındaki çalıştırıcı, rakip sol taraftan atağa çıktığında Yasin ile De Jong’un, sağdan gelirken de Selçuk-Burma ikilisinin pres yapmasını söylerken, Portekizli futbolcu isteneni, ısrarla yerine getirmeyince, yedek takıma çekilmişti. Tudor’un yeleği Bruma’dan alıp Rodrigues’e vermesinin ardından genç yıldız tavır da yapınca, Rizespor maçının kadrosuna alınmamıştı.

1-1’lik beraberliğin ardından tepkilere rağmen yönetici Levent Naziofoğlu’nun Bruma kararıyla ilgili hocanın arkasında durması, Portekizli yıldıza geri adım attırdı. Hata yaptığını kabul eden Bruma, önce yönetimden sonra da teknik direktör Igor Tudor’dan özür diledi.