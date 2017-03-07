Brumada son dakika! Müjde...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Bruma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok fazla uzatmadan sezon içinde anlaşacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. İlk yarıda çok iyi oynadıklarını maçı koparabilecek gol pozisyonlarına da girdiklerini aktaran Cenk Ergün, "İkinci yarının başında oyun terse döndü. Hocanın tribüne gönderilmesi, Carole'nin sakatlığı eklendi. Bruma'nın gol pozisyonu var. Son dakikaymış. Bazen böyle olması gerekiyor. Moralimizin yükselmesi bizi sevenlerin yeniden kucaklaması, sarılması için bazen böyle maçlara ihtiyaç oluyor" dedi.

"ŞİDDETLİ PROTESTO"

Tudor'un tribüne gönderilmesi hakkında da konuşan Ergün, "Faul pozisyonu vardı. Hocamız kulübede masörün çantasına tekme atmış. Hakem de 'Şiddetli protesto' adı altında hocamızı tribüne gönderdi. Olabiliyor böyle kararlar. Sonuca bakmak lazım. Disiplin sevki ulaşırsa gerekeni yaparız" açıklamasını yaptı.

"BRUMA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bruma ile de maç sonu konuştuğunu dile getiren Ergün, "Bruma kendisine gösterilen ikinci sarı kartın ağır olduğunu söyledi. Takımı yalnız bıraktığı için üzgündü. Bruma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok fazla uzatmadan sezon içinde anlaşacağız" diye konuştu.