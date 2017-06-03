Brumada son dakika gelişmesi

Bruma'da son dakika gelişmesi
Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, Bruma transferini bitirmek için İstanbul'a geldi. Rangnick'in Bruma transferini noktalayarak yarın İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli futbolcu Bruma'nın tranfserinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
beIN Sports'un İstanbul Atatürk Havaalanı'nda görüntülediği Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, Galatasaraylı Bruma transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.
Ralf Rangnick'in transferin noktalayarak yarın Bruma ile birlikte İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.
Leipzig'in bonservis bedeli olarak Galatasaray'a 13 milyon Euro ödeyeceği, transferin toplam bedelinin bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'yu bulacağı ifade ediliyor.
Galatasaray, 13 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yüzde 25'ini Sportif Lizbon'a verecek.
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