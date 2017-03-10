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Bruma'da son dakika gelişmesi!

Galatasaray yönetimi, kontratının uzatılmasını isteyen Bruma’nın menajeri Balde’ye “Tamam, imzalayacağız” dedi ancak çok önemli uyarılarda da bulundu.

Brumada son dakika gelişmesi!

Çaykur Rizespor deplasmanına gitmeyen ve bunun sonucunda para cezası kesilen Bruma’nın menajerinin, bu olayın ardından soluğu İstanbul’da aldığı ortaya çıktı.

Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde, Bruma’nın yaşadığı kriz üzerine sarı kırmızılı yöneticilerle bir toplantı yaptı. Bu görüşmede Galatasaray yöneticileri Portekizli futbolcuya önemli bir uyarıda bulundu. Beşiktaş derbisinden hemen önce gerçekleşen buluşmada Bruma’nın kontratının ne olacağı konusu enine boyuna masaya yatırıldı.

‘G.SARAY’I SEVİYOR, BURADA MUTLU’

Sezon başında da kontratın uzatılmasını ve ücretin artırılmasını isteyen Balde, yönetime aynı soruyu sordu:

“Bruma ile sözleşme yenileyecek misiniz?”

Sarı kırmızılı yöneticilerin Balde’ye cevabı şöyle oldu:

“Evet, sözleşme uzatmak istiyoruz. Ancak, Bruma da biraz daha kendine dikkat etsin. Takım için oynasın, kendine ve şahsi oynamasın.”

Bunun üzerine Bruma’nın genç bir oyuncu olduğunu hatırlatan Balde, “Ben kendisine gerekli uyarıları yapacağım. Bruma, burada mutlu. Galatasaray’ı ve İstanbul’u çok seviyor” dedi.

Yöneticiler, kendilerinin de Bruma’yı sevdiğini belirterek, “O, takımın önemli bir parçası. Ama kendine çeki düzen vermeli. Rize maçı öncesinde yaşananlar hoş değil” dedi. Olağanüstü bir durum olmazsa 4 yıllık sözleşme kesin gibi.

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Hürriyet

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