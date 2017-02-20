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Bruma'da son dakika!

Galatasaray yönetimi Rizespor deplasmanına gitmek isteyen Bruma'ya para cezası kesme kararı aldı.

Brumada son dakika!

Sarı kırmızılı takım adına büyük önem taşıyan maç öncesinde isteksiz tavırları ve Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a karşı saygısızlık yapan Bruma'nın bu hareketleri üzerine sarı kırmızılı yönetim de Portekizli oyuncuya para cezası verme kararı aldı.

Igor Tudor'dan Galatasaray yönetimi bu olayın tüm ayrıntıları ile alakalı rapor aldı.

Teknik direktör Igor Tudor'dan özür dileyip antrenmana katılan Bruma'nın para cezası yapılacak olan yönetim kurulunda miktarı belirlenip karara bağlanarak resmiyet kazanacak.

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Hürriyet

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