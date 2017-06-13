Brumada sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olması gündemde olan ve bu sezon oldukça başarılı bir performansa imza atan genç futbolcu, yeni sezonda artık Galatasaray forması giyemeycek.

GS TV'de transferlerle ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Cenk Ergün de, Bruma ile ilgili olarak, "Yarından itibaren Bruma ile ilgili resmiyet kazanacak açıklamalarda bulunacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

Başarılı futbolcu Galatasaray forması ile 57 Süper Lig maçına çıktı ve 12 gol, 12 asistlik performansa imza attı.