Bruma Sinan Gümüşü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya RB Leipzig takımına sattığı Bruma, adı Benfica’yla anılan eski takım arkadaşı Sinan Gümüş hakkında Portekiz basınına konuştu.

Haberde Sinan’la iyi arkadaş olduklarını belirten genç yetenek, “Sinan hep Benfica’da oynamaya hevesliydi. Eğer oraya giderse, bu iki taraf için de pozitif olur” ifadelerini kullandı.

Bu arada Tudor, yönetime Sinan Gümüş’ün kalması yönünde rapor verdi.