Bruma resmen gitti!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. Portekizli yıldız Armindo Bruma, Almanya Bundesliga ligi ekiplerinden Leipzig'e satıldı.

Galatasaray'da divan kurulunun sona ermesinin ardından Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, Bruma'nın 15 milyon Euro bedelle Leipzig'e satıldığını açıkladı.

Özbek, transferler konusundan çalıştıklarını ifade ederek, "Bruma ile ilgili şu anda KAP açıklaması giriyoruz. Bruma’nın şu anda sözleşmesini bitirdik. Transferini gerçekleştirdik diye zannediyorum. İstediğimiz şartlar oluştu. Bonuslarla beraber 15 milyon Euro civarında oldu. Sneijder bizim hala futbolcumuz. Sayın Tudor ile ilgili konuları kendisine sorarsınız. Ergin Ataman ise bize çok uzun süre hizmet verdi ve şube ile ilgili Can Topsakal’dan daha doyurucu bilgi alırsınız" diye konuştu.

Başkan Dursun Özbek’in açıklamalarıyla birlikte yaklaşık iki haftadır Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile görüşen Bruma, 15 milyon Euro bedelle sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

Ve Leipzig açıkladı

Alman kulübü Leipzig, Bruma'nın transferini resmen açıkladı. Portekizli futbolcu ile 5 senelik sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Galatasaray, KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü de KAP'a transferin mali detaylarını bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Armindo Tue Na Bangna (Bruma)'nın transferi konusunda RasenBallsport Leipzig GmbH (RB Leipzig) kulübü ile aşağıda yer alan bonuslar ve özel maç gelirleri de dahil toplam 15.000.000 Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir;

*Transfer Bedeli 12.500.000 Euro (net)

Bonuslara istinaden maksimum 1.500.000 Euro (net) olmak üzere,

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1.000.000 Euro (net)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kârın %25'i Sporting'e

Galatasaray, bonuslarla birlikte 12 milyon Euro'ya transfer ettiği Bruma'nın Leipzig'e satışından elde ettiği kârın %25'ini Portekizli futbolcunun eski kulübü Sporting'e verecek.