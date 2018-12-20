Bruma Cimboma dönüyor! Teklif yapıldı

Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Leipzig'te beklentileri karşılayamayan Bruma için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

Galatasaray, Leipzig'den Bruma'yı kiralık istediği iddia edildi. Genç yıldız gelmek için bastırdığı öne sürüldü.

Hem menajerinin hem de genç yıldızın sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği için Leipzig'in de kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Dönme teklifinin Bruma'dan geldiği için Leipzig'in elini kolunun bağlandığı belirtildi.

15. hafta sonunda Bruma 1 maçta 90 dakika oynadı. 2 maçta kadroya giremedi. 5 maçta ise kulübeden çıkamadı.

Fatih Terim'in sarı kırmızılı kulübe aldırdığı Bruma, 2017 yazında Galatasaray'dan Leipzig'e 13 milyon Euro bonservis ve çeşitli bonuslarla transfer olmuştu.

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