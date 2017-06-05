Bruma 5 yıllık imzayı attı!

Armindo Bruma'nın menajeri Catio Balde, yıldız futbolcunun Leipzig ile 5 yıllık kontrata imza attığını açıkladı.

Bruma'nın Portekiz U21 Milli Takım kampına katılması sonrası Portekiz basınına konuşan Balde, "Sadece birkaç pürüz kalmıştı, onlarda da anlaşma sağladık. Leipzig ile anlaştık. Bruma, dün sağlık kontrollerine girdi ve geçti. 5 yıllık sözleşme imzalayacak." açıklamasını yaptı.

"HEDEFİ ALMANYA, İSPANYA VE İNGİLTERE'YDİ"

Balde, Bruma'nın Sporting Lizbon sonrası Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamasının önemli olduğunu belirterek, "Bruma, kariyerini artık bir üst seviyeye çıkarma amacındaydı. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynama hırsı vardı. Almanya, İspanya veya İngiltere'den bir takımı hedefliyordu. Bu açıdan Leipzig, kariyeri için önemli bir yükseliş olacak." ifadelerini kullandı.

"İLGİLENEN BİRÇOK KULÜP VARDI"

Portekizli menajer, "Bruma ile ilgilenen birçok kulüp vardı. Çeşitli değerlendirmelerden sonra en iyi çözümü bulduğumuza inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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