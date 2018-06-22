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Brezilya uzatmalarda coştu

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, tek kale oynadığı maçta Kosta Rika'yı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Brezilya uzatmalarda coştu

2018 Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika ile 0-0 beraber kaldı 2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya ile Kosta Rika, Saint Petersburg'da karşı karşıya geldi. Brezilya, tek kale oynadığı maçta Kosta Rika'yı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Neymar'ın yerde kaldığı ve penaltı kararı verilen pozisyon, VAR ile iptal edildi ve VAR'ın Dünya Kupası'nda iptal ettiği ilk penaltı kararı olarak tarihe geçti.

90 dakika boyunca Kosta Rika, rakip kaleye isabetli bir şut bile çekemezken maç Brezilya forvetleri ile Kosta Rika kalecisi Keylor Navas arasında oynandı. %70'in üzerinde topla oynayan Brezilya, rakip kaleye 20 şut gönderirken galibiyet golüne 90+1. dakikada Philipe Coutinho ile ulaştı. Firmino'nun ortasında Gabriel Jesus'un indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Coutinho, Brezilya'yı rahatlatan golü attı. 90+6. dakikada ise Neymar, farkı ikiye çıkartan golü attı.

PENALTI KARARI, VAR İLE İPTAL EDİLDİ!

Özellikle ikinci yarıda ataklarını arttıran Brezilya, 80. dakikada Neymar'ın yerde kalması ile penaltı kazandı. Maçın hakemi Kuipers, Video Hakem Teknolojisi'ne (VAR) başvurdu. Hollandalı hakem, pozisyonu tekrar izledikten sonra kararını değiştirdi ve penaltıyı iptal ettirdi. Bu karar ile ilk kez Dünya Kupası'nda bir penaltı kararı VAR ile iptal edildi.

Bu sonucun ardından kupanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, Dünya Kupası'nda ikinci maçını kazanırken puanını 4'e yükseltti. Kosta Rika ise iki maçını da 1-0 kaybederek puansız kaldı.

 

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