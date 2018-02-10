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Brezilya Milli Takımı, Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yapacak

Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'yı izlemek üzere Türkiye'ye gelecek olan Brezilyalı yetkililer, Rusya'daki Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı'nın Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yapması için siyah-beyazlı yöneticilerle görüşecek.

Brezilya Milli Takımı, Nevzat Demir Tesislerinde kamp yapacak

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken Anderson Talisca, milli formaya göz kırpıyor.

Brezilya Milli Takımı oyuncu araştırma ve analiz ekibinde görevli olan Fernando Lazaro ve Matheus Bachi'nin, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Talisca'yı da gözlemleyeceği ve Şenol Güneş ile özel bir görüşme gerçekleştirecekleri ortaya çıktı.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin, ekibini İstanbul'a göndermesinin tek sebebi Talisca'yı izlemek değil. Lazaro ve Bachi'nin, Nevzat Demir Tesisleri'ni de gezecekleri ve Brezilya Milli Takımı'nın konaklaması konusunda kulüple görüşecekleri öğrenildi. Brezilya, yazın Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yapmak istiyor.

KUPA ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

2018 Dünya Kupası 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Turnuva öncesinde coğrafi olarak Rusya'ya yakın bir ülkede konaklamak ve hazırlıklarını sürdürmek isteyen Brezilya Milli Takımı'nın tercihi Nevzat Demir Tesisleri olacak.

Türkiye Süper Lig'i, 20 Mayıs 2018'de oynanacak 34. hafta maçlarıyla birlikte tatile giriyor. Bu süreçte boşa çıkacak olan tesislerde konaklamak isteyen Brezilya Milli Takımı'nın yetkilileri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşme gerçekleştirecek. Eğer taraflar bu konu üzerinde anlaşırlarsa, yıldızlar karmasından oluşan Sambacılar, hazırlık sürecini Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Brezilya Milli Takımı'nda Neymar, Coutinho, Paulinho ve Marcelo gibi yıldız isimler forma giyiyor. Sambacılar, Nevzat Demir'de kamp yaparken, turnuva öncesi oynayacağı hazırlık maçlarını da Vodafone Park'ta ya yapmayı planlıyor.

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