Brahiminin menajeri kötü haberi verdi

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Brahimi'nin menajeri kötü haberi verdi

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Yacine Brahimi hakkında menajeri Luis Alonso’dan açıklama geldi. Alonso, Brahimi’nin Türkiye’ye gelmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Brahiminin menajeri kötü haberi verdi

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Yacine Brahimi’nin İspanya temsilcisi Luis Alonso, oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Brahimi’nin Türkiye’ye gelmesinin imkansız olduğunu söyleyen Alonso, ‘Brahimi’nin Porto ile 1 yıl daha kontratı var. Şu anda Türkiye’ye gelmesi imkansız. Yakın gelecekteki kariyerinde Türkiye’yi düşünmüyor’ dedi.

Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a karşı iki maçta da görev yapan Cezayirli yıldız oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Yacine Brahimi’nin Porto ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. Brahimi, Porto formasıyla bu sezon çıktığı toplam 43 maçta 10 gol 10 asistlik performans sergiledi

Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı

Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı

Beşiktaş'tan olay transfer hamlesi! Oğuzhan'ın yerine geliyor

Beşiktaş'tan olay transfer hamlesi! Oğuzhan'ın yerine geliyor

Beşiktaş'a mı, Galatasaray'a mı?

Beşiktaş'a mı, Galatasaray'a mı?


 

Akşam

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Brahiminin menajeri kötü haberi verdi

Brahimi'nin menajeri kötü haberi verdi

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Yacine Brahimi hakkında menajeri Luis Alonso’dan açıklama geldi. Alonso, Brahimi’nin Türkiye’ye gelmesinin imkansız olduğunu söyledi.
Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı

Premier Lig ekibi, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncularından Oğuzhan Özyakup'la ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig ekibi Newcastle United, Oğuzhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Beşiktaştan olay transfer hamlesi! Oğuzhanın yerine geliyor

Beşiktaş'tan olay transfer hamlesi! Oğuzhan'ın yerine geliyor

Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup'un alternatifi olarak Cardiff'te forma giyen Aron Gunnarsson'la yakından ilgilendiği iddia edildi.
Beşiktaşa mı, Galatasaraya mı?

Beşiktaş'a mı, Galatasaray'a mı?

Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminde olan Marouane Fellaini’nin flaş bir karar aldığı ve transfer konusunda harekete geçtiği belirtildi.
Demba Ba Fikret Ormanın başını yaktı

Demba Ba Fikret Orman'ın başını yaktı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Göztepe maçından iki gün önce rakip takım forvet Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalar, Orman'ı TFF'lik yaptı.
İmkansız görünüyor ama gelecek sezon...

"İmkansız görünüyor ama gelecek sezon..."

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Flaş teklif: Dönmek istersen kapımız sana açık

Flaş teklif: "Dönmek istersen kapımız sana açık"

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan ancak bir türlü 11'e giremeyen Domagoj Vida'ya transfer teklifi geldi.
Şenol Güneş: Bu senin son şansın

Şenol Güneş: "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
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İspanyol kulübünden gelen teklifi duyan sambacı, “İspanya’da Real Madrid ve Barcelona etkisi var. Valencia’ya gidersem şampiyonluk şansım olmayacak. Beşiktaş’ta mutluyum” dedi.
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