Böylesi görülmedi! İbretlik ceza

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4 Mart 2018’de deplasmana gittiği Trabzon’da, havaalınında kendisine hakaret eden taraftarı affetti.

Güneş, Sefa İsaoğlu adlı taraftarın ‘sporda şiddete hayır’ konulu broşür dağıtması ve öfke kontrol eğitimine katılması şartını koydu. İsaoğlu bunları kabul edince, Güneş de şikâyetini geri çekti. İsaoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için Trabzon'a gitmişti. Havaalanından otobüslere binilirken bir grup taraftar Güneş’e sataştı ve hakaretemiz sözler sarf etti. Güneş ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

"Provokasyon"

Güneş, ‘Bunun Trabzonspor ve Beşiktaş’a zarar verecek bir provokasyon olduğunu düşünüyorum’ diyerek kendisine hakaret eden Sefa İsaoğlu hakkında şikâyetçi oldu. Görüntüleri izleyen savcılık, İsaoğlu’nun Güneş’e hakaret ettiğini tespit etti ve soruşturma başlattı. İsaoğlu’nun ifadesi alındı. İsaoğlu ‘Oraya gitme amacım. Beşiktaş’ın moralini bozmaktı. Sadece bir kere ‘Rezilsin’ dedim’ diyerek suçunu kabuk etti. Hakaret suçu ‘uzlaşma’ kapsamındaki suçlardan olduğu için dosya uzlaşma bürosuna gönderildi.

Broşür dağıtsın!

Güneş, kendisine hakaret eden taraftar Sefaoğlu ile uzlaşıp affetmek için iki şart koydu. Taraftarın ‘sporda şiddete hayır’ konulu broşür dağıtması ve öfke kontrol eğitimine katılmasını istedi. Taraftar da bunu kabul etti. Trabzon sokaklarında ‘sporda şiddete hayır’ konulu broşürler dağıttı ve öfke kontrol eğitimlerine katıldı. Güneş de uzlaşarak taraftarı affetti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, taraftar Sefaoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi.

Skorer