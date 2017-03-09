Borussia Dortmund güle oynaya turladı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Benfica’ya 1-0 mağlup olan Alman devi Borussia Dortmund, rövanş mücadelesinde rakibini 4-0'lık skorla geçti ve çeyrek finale çıktı. Maçın yıldızı hat-trick yapan Aubameyang oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica’ya 1-0 mağlup olan Alman devi Borussia Dortmund, rövanş mücadelesinde rakibi ile kendi sahasında karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Dortmund mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 4, 85 ve 61. dakikalarında Dortmund'un yıldızı Aubameyang attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçın yıldızı oldu. Alman ekibini bir diğer golünü ise 59'da Pulisic kaydetti.

Bu skorla çeyrek finale çıkan ekip Dortmund oldu.