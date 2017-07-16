Bony olmazsa o geliyor!

Wilfried Bony’de mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, B planını da devreye soktu. Eğer Fildişili forvetle ilgili olumsuz bir gelişme yaşanırsa hedef, Arsenal’de gözden çıkarılan İspanyol forvet olacak.

Manchester City’den ayrılması artık an meselesi olan Wilfried Bony’nin transferinde Fenerbahçe, bir an önce mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-Lacivertliler gibi Bony de bu transferin olumlu yönde sonuçlanmasını dört gözle bekliyor.

Son olarak İngiliz ekibine, “Beni bırakın gideyim” mesajını gönderen Fildişili futbolcuyu Kanarya, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu için gönderilecek oyuncu listesi için verilen son tarih olan 21 Temmuz’dan önce, yani önümüzdeki hafta bitirmeyi hedefliyor. Elbette Kanarya, Bony konusunda olumsuz bir durum olması durumunda B planını hazırlamış durumda. Alınan bilgiye göre bir süredir gündemde olan bir başka forvet Lucas Perez konusunda Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Formayı da kaptırdı

İngiliz temsilcisinin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp kadrosuna alınmayan, 9 numaralı forması yeni transfer Lacazette’e verilen Perez için de kiralık formülü devreye sokuldu. 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. Hem Perez hem de Bony konusunda gelecek hafta, flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.