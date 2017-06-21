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Bomba patlıyor! Olivier Giroud gelirim dedi!

Şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek final görmek isteyen ve bu nedenle yıldız forvetler için arayışa giren Siyah-Beyazlılar’a görüşme yaptığı önemli isimlerden olumlu yanıtlar geldi.

Arsenal’in golcüsü Olivier Giroud ile futbol yaşantısını Meksika’da sürdüren bir diğer Fransız golcü Andre-Pierre Gignac ile irtibata geçen ve tekliflerini ileten Kartal’a her iki oyuncudan da “Gelirim” yanıtı geldi.

GÜNEŞ, GİROUD’YU İSTİYOR AMA...

İki oyuncu arasından teknik direktör Şenol Güneş’in ilk tercihi, uzun yıllardan beri Arsenal forması giyen ve Arsene Wenger’in vazgeçemediği isim olan Giroud ancak buna karşın başkan Fikret Orman ve yöneticilerin gönlü ise maliyet bakımından daha uygun olan Tigres forması giyen Gignac’tan yana.

Görüşmelerin devam ettiği Aboubakar’dan çıkacak sonuca göre bu iki yıldız için somut adımlar atılacağı öğrenildi.

Öte yandan Giroud’nun transfer edilmesi halinde yıllık 5 milyon Euro gibi bir garanti ücreti olacağı belirtildi.

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