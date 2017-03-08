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Bomba itiraf: "Sizinle final oynamak isterdik"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'la eşleşmekten memnun olmayan Olympiakoslu yöneticiler, İstanbul'a mesaj gönderdi.

Bomba itiraf: Sizinle final oynamak isterdik

Siyah-beyazlı kulüple dostluk ilişkileri bulunan Yunan kulübü idarecilerinin, “Maalesef bu turda bir takım elenecek. Aslında sizinle finalde karşılaşmak istiyorduk. Bu kura bizim için erken final gibi oldu. Sizleri ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandığı belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar gitmek isteyen Beşiktaş’a, Ege’nin diğer tarafından dostluk eli uzandı.

Beşiktaş ile iki defa sezon açılış maçı oynayarak daha önce kurduğu dostluk bağını daha da güçlendirmek isteyen Yunan kulübü yöneticilerinin, “Aslında sizinle finalde karşılaşmak istiyorduk ama bu kura bizim için erken final gibi oldu” mesajını İstanbul’a ilettikleri aktarıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş’la eşleşmekten mutlu olmayan Olympiakoslu idarecilerin, “Maalesef bu turda bir takım elenecek. En azından yarı finalde buluşmayı isterdik. Sonuçta yine çok çekişmeli ama centilmence bir maç olacağını umuyoruz. Sizleri en iyi şekilde ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız” diye konuştukları belirlendi.

Atina’dan gelen sıcak mesajlara ek olarak Yunan kulübü yetkililerinin, “Keşke iki takımın seyircisi her iki maça da gelebilseydi. Güvenlik nedeniyle alınan bu karara uymaktan başka çaremiz yok” ifadelerini de kullandıkları öğrenildi.

Atina’da yarın maç öncesi Olympiakos Yönetimi ile dostluk yemeğinde buluşacak olan Beşiktaş Yönetimi, Yunanistan’dan rövanşa gelecek misafirleri için Vodafone Arena’da bir ağırlama hazırlığı içerisine girdi. Bu maçlarda tüm dünyaya dostluk mesajları vermek isteyen iki kulüp yöneticilerinin son derece bilinçli oldukları da ifade edildi.

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