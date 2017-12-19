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Bomba iddia! Meğer son lig maçından önce...

Bu kararlardan ilki, son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından dün teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılması oldu.

Sarı kırmızılı yönetim dün gerçekleştirdiği toplantıda 20 Ocak'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı aldı. Galatasaray'ın olağan genel kurulu mayıs ayında yapılacaktı.

Bir çok kesim erken seçim kararının, yönetim içinde Tudor'un yerine Fatih Terim'in getirilmesine karşı çıkan üyeler nedeniyle alındığı ileri sürülmüştü.

Galatasaray camiasını yakından tanıyan spor yazarı Hıncal Uluç ise erken seçim kararıyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

İşte Hıncal Uluç'un o iddiasının yer aldığı Fotomaç’taki köşe yazısı şöyle:

Malatya'ya gidildiği gün Ahmet Yüce adlı kişiyle Dursun Özbek konuşuyorlar. Ahmet Yüce diyor ki, "Bu maçın sonucu ne olursa olsun, bizim erken seçim kararı almamız lazım." Niye?" diyor Dursun.

Yüce, "Çünkü Mayıs ayındaki kongrede kazanma ihtimalimiz neredeyse sıfıra yakın. Oysa 20 Ocak'ta seçim kararı alırsak tüzük gereği listelerin seçimden 15 gün önce, Divan başkanlığına verilmesi gerektiğinden bugün darmadağınık durumdaki muhalifler bir araya gelemezler. Doğru dürüst bir liste yapamazlar. Biz de o seçimi, adeta tek başına girmiş gibi rahatça kazanırız" diyor.

Dursun Özbek'in aklı yatıyor.

Malatya'ya erken seçim kararıyla gidiyorlar. Orada maç da kaybedilince Dursun Özbek, önceden alınmış kararı açıklamak için, "Yarın olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapacağız" diyor ve bu senaryo aynen uygulanıyor.

Yani görüyorsunuz ki Galatasaray'da değişen pek fazla bir şey yok. Dursun Özbek denen zat önceden hazırlanmış senaryoyu uygulatmak için güya 4 saat süren 'dandik' bir toplantı yaptı ve seçime tek başına girme taktiğini uygulamaya sokarak 3 sene daha kazanma yolunu buldu. Ancak hesaplamadığı bir şey var. Eski tüzükte seçime bir ay kaladan daha fazla süre önce yapılan olağanüstü kongrelerde seçilen yönetim, giden yönetimin kalan süresini tamamlardı.

Yeni tüzükte bu yok ama bilinen bir şey var, Galatasaray'da gelenekler yazılı kurallardan daha da güçlüdür. Konuştuğum bir muhalefet önderi, "Olağanüstü kongre kararında kalan süreyi tamamlamak üzere ibaresi yer almazsa mahkemeye gideriz" dedi.

Yani 'Özbek G.Sarayı'nda işler hayli karışık... Bu kongreden G.Saray'ı düze çıkaracak bir sonuç beklemediğimi de ifade etmek isterim.

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