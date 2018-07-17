Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.
Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Bolasie transferi bitti gibi

SKY Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Fenerbahçe’nin Everton’ın sol kanadı Bolasie’yle ilgilendiğini doğruladı. Sheth, “Henry Onyekuru, Galatasaray’a katıldı. Yannick Bolasie de Fenerbahçe’ye gidebilir. Goodison Park’tan çıkışlar bekleniyor. Teknik Direktör Marco Silva’nın farklı fikirleri olduğunu biliyoruz. Yeni takviyeler yapmayı planlıyorlar.” haberiyle söylentileri o da onayladı.

Fenerbahçe, kanatları felç edecek yıldızı getiriyor

Fenerbahçe, kanatları felç edecek yıldızı getiriyor

Cocu, Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi

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Herkes transfer beklerken ayrılık

Herkes transfer beklerken ayrılık


 

Akşam

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Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Fenerbahçe, kanatları felç edecek yıldızı getiriyor

Fenerbahçe, kanatları felç edecek yıldızı getiriyor

Transferde daha ziyade geleceğe dönük yatırımlar yapan ve genç isimleri peş peşe kadrosuna katan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.
Cocu, Ozan Tufanla ilgili kararını verdi

Cocu, Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi

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Herkes transfer beklerken ayrılık

Herkes transfer beklerken ayrılık

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