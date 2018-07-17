Bolasie transferi bitti gibi

Önce Beşiktaş'a, şimdi Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe'nin kamp yaptığı İsviçre'de, Damien Comolli'nin sürpriz bir konuğu vardı. Fransız sportif direktör, Lozan'da yaşayan menajer Milos Malenovic ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.