Bolasie transferi bitti gibi
İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
SKY Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Fenerbahçe’nin Everton’ın sol kanadı Bolasie’yle ilgilendiğini doğruladı. Sheth, “Henry Onyekuru, Galatasaray’a katıldı. Yannick Bolasie de Fenerbahçe’ye gidebilir. Goodison Park’tan çıkışlar bekleniyor. Teknik Direktör Marco Silva’nın farklı fikirleri olduğunu biliyoruz. Yeni takviyeler yapmayı planlıyorlar.” haberiyle söylentileri o da onayladı.
Akşam
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