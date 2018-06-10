Bodrumda özel görüşme! Ali Koç bombayı patlatıyor

Ersun Yanal’ı listesine alan Koç, tecrübeli hocayla temaslarını sürdürecek ve daha sonra Yanal’la, Comolli de bir görüşme gerçekleştirecek.

1 numaralı aday Ersun Yanal

Fenerbahçe’de başkanlığa Ali Koç’un gelmesinin ardından hareketli günler devam ediyor.

Koç’un, Sportif Direktörlük pozisyonuna getirdiği Damien Comolli, yönetimle ortak yürüttüğü çalışma çerçevesinde gelecek sezon takımın başına geçecek doğru hocayı arıyor.

Birçok isim gündeme gelirken yerli olarak gündeme Ersun Yanal geldi. Daha önce Fenerbahçe’yi 2013-2014 sezonunda çalıştıran ve Nisan ayında zirveyi garantileyen Yanal’la, bizzat Ali Koç seçim öncesi bir araya geldi. Bodrum’da yapılan görüşmede her iki taraf da, birbirleriyle düşüncelerini paylaştı. Koç’un, adaylar arasına aldığı Yanal’la temasını sürdüreceği ve daha sonra da Sportif Direktör Comolli’nin, tecrübeli teknik adamla bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Ayrı bir parantez açmıştı

Hatırlanacağı gibi Koç, Aziz Yıldırım’la girdiği seçim yarışı sırasında kongrede yaptığı konuşmada, Yanal için de ayrı bir parantez açmıştı.

Sarı-Lacivertliler’in yeni patronu, Yıldırım’ı, “Kendisini şampiyon yapan hoca, özel hayatı nedeniyle, ses kaydını yayınlayarak gönderilir mi?

Zico’dan, Ersun Yanal’a, tüm parçalar bir bütündür ve tarihteki yerlerini almışlardır” sözleriyle eleştirmiş ve Yanal’a haksızlık yapıldığını vurgulamıştı.

Buvac soru işareti

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool’da teknik direktör Jürgen Klopp’un uzun yıllardır yardımcılığını yapan Zeljko Buvac, Sarı-Lacivertliler’in hoca adayları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Klopp’la yollarını ayıran Boşnak hocayla ilgili en büyük soru işareti, daha önce hiç birinci adam olmaması ve Süper Lig’i iyi tanıyamaması olarak gösteriliyor.

Juande Ramos da beklemede

Özellikle 2005-2007 yılında Sevilla’daki başarılı performansı sonrasında teknik adam olarak adını tüm dünyaya duyuran Juande Ramos, yeni Sportif Direktör Damien Comolli’nin kafasındaki isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Kariyerinde Real Madrid ve Tottenham gibi devleri çalıştıran İspanyol hoca, son olarak Malaga’da çalıştı ve Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgili cevabını bekliyor.

Wenger karar aşamasında

22 yılllık Arsenal’deki teknik direktörlük kariyerine nokta koyan Arsene Wenger, Başkan Ali Koç’un göreve gelmesinin ardından teknik adamlık için adı geçen en önemli futbol adamı olarak gösterilmişti.

Fenerbahçe’nin, Wenger’le temas halinde olduğu ve Fransız hocanın geleceğiyle ilgili vereceği kararı beklediği öğrenildi.

Wenger’in, 2 hafta içerisinde yeni rotasını açıklayacak.