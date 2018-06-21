Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.
Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
"Giderim ama bir şartla..."

"Giderim ama bir şartla..."

Sezonu erken açacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verirken, bir yandan da yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.
Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için dev kulüpler birbiriyle yarışıyor.

Bobo geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor eski Beşiktaşlı Bobo ile anlaşma sağladı.

Bobo geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor.

Kadrosuna Eskişehirspor'dan ayrılan Hasan Ayaroğlu ile Kaan Kanak'ı dahil eden Alanyaspor sürpriz bir isimle de anlaşma sağladı.

Akdeniz ekibi  Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo ile prensip anlaşmasına vardı. Geride kalan sezonu Avustralya ekibi Sydney'de geçiren 33 yaşındaki Brezilyalı forvet 27 maçta görev alırken; 26 kez rakip fileleri havalandırdı.

Rodallega transferi olmadı!

Öte yandan; Bobo öncesinde gündemine Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega'yı alan ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Alanyaspor'da bu transfer Trabzonspor Rodallega'nın ayrılmasına izin vermediği için gerçekleşmemişti.

Emre Akbaba'dan transfer açıklaması geldi

Emre Akbaba'dan transfer açıklaması geldi

Süper Lig'de asrın takası! Ne Cimbom'a ne Başakşehir'e

Süper Lig'de asrın takası! Ne Cimbom'a ne Başakşehir'e

Yenilginin ardından ayrılık

Yenilginin ardından ayrılık


 

Ajansspor

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Bobo geri dönüyor

Bobo geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor eski Beşiktaşlı Bobo ile anlaşma sağladı.
Emre Akbabadan transfer açıklaması geldi

Emre Akbaba'dan transfer açıklaması geldi

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Süper Ligde asrın takası! Ne Cimboma ne Başakşehire

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Yenilginin ardından ayrılık

Yenilginin ardından ayrılık

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Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

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Vagner Love hayırlı olsun

Vagner Love hayırlı olsun

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Alanyaspor son dakika golüyle güldü

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