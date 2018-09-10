BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 2. maçında İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 2. maçında İsveç ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda A Milli Takımımız, İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Milli Takımımızın gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88. dakikada ve 90+2. dakikada Emre Akbaba attı. İsveç'in karşılaşmadaki gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin, 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta puanını 3 yaparken İsveç puansız kaldı.

Grupta A Milli Takımımız 3. maçını 14 Ekim'de deplasmanda Rusya ile yapacak. İsveç ise 11 Ekim'de Rusya ile karşılaşacak.

İYİ BAŞLADIK, BASTIRDIK AMA ATAMADIK!

A Milli Takımımız, deplasmanda olmasına rağmen İsveç karşısında maça çok iyi başladı. Daha fazla topla oynayan ve daha fazla rakip alanda pozisyon arayan A Milli Takımımız, baskıya rağmen golü bulamadı.

Mücadelenin 24. dakikasında Türkiye başarılı pas sayısında İsveç'e 147'ye 41'lik üstünlük kurdu.

İLK GOLÜ EV SAHİBİ İSVEÇ BULDU

İsveç 25. dakikadan sonra oyuna dengeyi getirdi. Ev sahibi ekip 34. dakikada etkili geldi. Ceza sahamıza havalandırılan topu Ludwig Augustinsson kafayla kale önüne doğru çevirdi. Isaac Thelin altıpas üzerinde kafa vuruşunu yaptı ve top direkten geri döndü. Isaac Thelin önünde kalan topu bu kez ağlara gönderdi. Bu golle İsveç 34. dakikada 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı İsveç, A Milli Takımımız karşısında 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI GOLLERLE BAŞLADI

İkinci yarıya ev sahibi İsveç daha iyi başladı. Mücadelenin 49. dakikasında gelişen İsveç hücumunda Claesson topla ilerledi. Ceza sahamıza doğru yaklaşırken Claesson şık bir vuruş gerçekleştirdi ve top ağlarımıza gitti. Bu golle İsveç skoru 2-0 yaptı.

A Milli Takımıız bu gole erken yanıt verdi. 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ceza sahasının solunda topla buluştu. Rakibini karşısına alan Hakan çapraz mesafede topu sağına çekip yerden sert bir vuruş gerçekleştirdi. Hakan'ın etkili vuruşunda top ağlara gitti. 51. dakikada bu golle skoru 2-1'e getirdi.

Mircea Lucescu ikinci yarıda oyuna ilk müdahalesini 62. dakikada yaptı. Bu dakikada takımımızda Mehmet Topal kenara gelirken oyuna Emre Akbaba dahil oldu.

Milli takımımız 70. dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atağımızda Ömer'in ortasında Cenk Tosun çok iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Olsen topu yumruklamayı başardı.

VE EMRE AKBABA SAHNEDE! İKİ GOL ÜST ÜSTE

Beraberlik için yüklenen milli takımımız aradığı golü 88. dakikada buldu. Ceza sahasınada Emre Akbaba, savunmanın arkasına atılan kısa pasa hareketlendi ve altıpasa yakın mesafede kaleci Olsen ile karşı kaşrıya kaldı. Emre Akbaba, Olsen ile karşı karşıya bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle A Milli Takımımız İsveç karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

Milli takımımızda Emre Akbabab 90+2. dakikada da sahneye çıktı. Sol kanattan ceza sahasına açılan ortaya Emre Akbaba yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Milli takımımız bu golle skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de skoru değiştirecek başka bir gol bulamadı. 90 dakika sonunda A Milli Takımımız, İsveç'i 3-2 mağlup etti.