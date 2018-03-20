Bitti bu iş! Talisca 40 milyon euro karşılığında...

Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Benfica ile Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaştığı iddia edildi.

PORTEKİZ basınında dün Talisca ile ilginç bir iddia daha ortaya attı. Habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca’yı, Manchester United’e satma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş.

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