Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Cumartesi günü oynanacak derbide Newcastle ve Everton'ın izleme heyeti de Kadıköy'de olacak. İki İngiliz devi Garry Rodrigues'i yakından takip edecek.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.
Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.

Bitti bu iş! Talisca 40 milyon euro karşılığında...

Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Benfica ile Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaştığı iddia edildi.

Bitti bu iş! Talisca 40 milyon euro karşılığında...

PORTEKİZ basınında dün Talisca ile ilginç bir iddia daha ortaya attı. Habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca’yı, Manchester United’e satma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş.

Caner Erkin'e ceza geliyor

Caner Erkin'e ceza geliyor

Marcelo, Fransa'yı karıştırdı

Marcelo, Fransa'yı karıştırdı

Ali Ece, Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Ali Ece, Beşiktaş'ın transferini açıkladı


 

Akşam

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Caner Erkine ceza geliyor

Caner Erkin'e ceza geliyor

Başakşehir maçı öncesi yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atarak ısınmayı reddeden Caner Erkin'e ceza geliyor.
Bitti bu iş! Talisca 40 milyon euro karşılığında...

Bitti bu iş! Talisca 40 milyon euro karşılığında...

Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Benfica ile Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaştığı iddia edildi.
Marcelo, Fransayı karıştırdı

Marcelo, Fransa'yı karıştırdı

Lyon'un deplasmanda Marsilya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, taraftarlara Lyon formasını gösterdi ve olaylar çıktı.
Ali Ece, Beşiktaşın transferini açıkladı

Ali Ece, Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Futbol yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın PSV'de oynayan Arias'la anlaştığını, fakat yönetimin daha sonra karar değiştirerek Gökhan Gönül'e imza attırdığını açıkladı.
Yüzde 90 anlaşmıştım. O takıma gidiyordum

"Yüzde 90 anlaşmıştım. O takıma gidiyordum"

Everton formasıyla son 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun, çok özel açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosun, Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünde izledi

Cenk Tosun, Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünde izledi

Premier Lig'de dün Stoke City'i tek başına yıkan Cenk Tosun, Beşiktaş'a desteklemek üzere Başakşehir maçına geldi.
Rıdvan Dilmen: Beşiktaşın 1 tane pozisyonu yok

Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'ın 1 tane pozisyonu yok"

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.
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Negredo'dan kötü haber geldi

Beşiktaş, Başakşehir maçında darbe alan Alvaro Negredo'nun elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Şenol Güneş: Bütün yanlışları yaptık

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Başakşehirden Beşiktaşa ağır darbe

Başakşehir'den Beşiktaş'a ağır darbe

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

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Mustafa Pektemek'e talip var

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