Bitti bu iş! Galatasaray ilk transferini yaptı

Sarı-kırmızılı kulübün idari direktörü Şükrü Hanedar, 21 yaşındaki stoper için, İtalyanlarla el sıkıştı. Fatih Terim’in istediği oyuncu, satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna kiralanıyor.

Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini yine Fatih Terim’in ekibinin iş bitiriciliği sayesinde gerçekleştiriyor.

Tecrübeli teknik adamla çok uzun yıllardır beraber çalışan idari direktör Şükrü Hanedar, İtalya bağlantılarını devreye soktu. Maicon’u yolcu etmeye hazırlanan ve devre arası planlamasında stoper transferi de olan sarı-kırmızılılar aradığı savunmacıyı İtalya’nın Lazio Kulübü’nde buldu. İlk yılını kiralık geçirdikten sonra son iki sezondur Lazio formasını terleten 1997 doğumlu Luiz Felipe Ramos Marchi için çıkarma yapan sarı-kırmızılılar, İtalyanlarla anlaşmaya vardı. Geçen sezonun devre arasında Nagatomo transferinde olduğu gibi İtalya’daki bağlantılarından yararlanan idari direktör Şükrü Hanedar, Laziolu yetkilileri ikna etmeyi başardı.

Değeri 8 milyon €

Sarı-kırmızılılar, Luiz Felipe’yi satın alma opsiyonu da olmak üzere kiralama konusunda Lazio Kulübü yöneticileriyle el sıkışırken, İtalyanlara 750 bin oyuncuya da yarım sezon için 600 bin avro ücret verileceği belirtildi. Lazio’nun 2016 yılında Brezilya’nın Ituano Kulübü’nden 750 bin avroya kadrosuna kattığı Felipe’nin şu an transfer piyasasındaki değeri 8 milyon avro olarak gösteriliyor. Geçen sezon 31 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon da 12 resmî maçta görev yaptı. 1,87 boyundaki genç stoper sağ ayağını kullanıyor. Fatih Terim, Ozan Kabak ile çok iyi uyum sağlayacağını düşündüğü Felipe’nin ayak tekniğini, topu oyuna sokuşunu, kesiciliğini çok beğeniyor.

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