Bitti bu iş! Burak Yılmazla anlaşma sağlandı

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Maliyeti çok yüksek

Şimdi ise şartlar özellikle ekonomik olarak daha müsait durumda. Çünkü göreve yeni gelen Trabzonspor Yönetimi, her fırsatta ağır ekonomik şartlardan şikayet ediyor ve maliyeti yüksek futbolcuların satılabileceğini paylaşıyor. Yılda 3 milyon 250 bin Euro kazanan (16 milyon TL) Burak Yılmaz’ın da kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Başkanlar görüşecek

Bu sezon 22 maçta 22 golü bulunan ve krallık yarışına devam eden Burak Yılmaz için Trabzonspor’un makul bir bonservis bedeli belirleyeceği, 32 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavili ekipten alacağı rakamlara Beşiktaş’a imza atacağı gelen haberler arasında. En kısa zamanda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Trabzonspor’un yeni patronu Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geleceği ifade edildi.

Güneş ile doğmuştu

Burak Yılmaz, Eskişehir’den Gökhan Ünal’ın bonusu olarak geldiği Trabzonspor’da adeta yeniden doğmuş ve gol krallığı yaşadıktan sonra önce Galatasaray’ın ardından da Çin’in yolunu tutmuştu.

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