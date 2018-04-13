Bitti bu iş! Burak Yılmazla anlaşma sağlandı

Negredo ve Vagner Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı.

Sezonun bitmesine ve transfer döneminin başlamasına belki daha çok var ama devler, planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sezonun ilk bombasını ise Beşiktaş’ın patlatacağı ortaya çıktı. Buna göre, Negredo’dan bir türlü beklediği verimi alamayan Kartal’ın, eski oyuncusu ve Trabzonspor’un yıldızı Burak Yılmaz için düğmeye bastığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun Siyah-Beyazlı renklerle yakınlığı ilk değil. Sezon başında da teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon’dan eski öğrencisi olan Burak’ı çok istemiş, ancak bu transferi Çin’den gerçekleştiren Trabzonspor olmuştu.

Maliyeti çok yüksek

Şimdi ise şartlar özellikle ekonomik olarak daha müsait durumda. Çünkü göreve yeni gelen Trabzonspor Yönetimi, her fırsatta ağır ekonomik şartlardan şikayet ediyor ve maliyeti yüksek futbolcuların satılabileceğini paylaşıyor. Yılda 3 milyon 250 bin Euro kazanan (16 milyon TL) Burak Yılmaz’ın da kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Başkanlar görüşecek

Bu sezon 22 maçta 22 golü bulunan ve krallık yarışına devam eden Burak Yılmaz için Trabzonspor’un makul bir bonservis bedeli belirleyeceği, 32 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavili ekipten alacağı rakamlara Beşiktaş’a imza atacağı gelen haberler arasında. En kısa zamanda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Trabzonspor’un yeni patronu Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geleceği ifade edildi.

Güneş ile doğmuştu

Burak Yılmaz, Eskişehir’den Gökhan Ünal’ın bonusu olarak geldiği Trabzonspor’da adeta yeniden doğmuş ve gol krallığı yaşadıktan sonra önce Galatasaray’ın ardından da Çin’in yolunu tutmuştu.

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