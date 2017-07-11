Birkaç gün içinde İstanbula imzaya geliyor!

Peru basınının Christian Cueva'yı Beşiktaş'a transfer etme ısrarı sürüyor.

Bu kez de Libero gazetesi Sao Paulo formasını giyen Cueva'nın önümüzdeki günlerde imza atmak için Türkiye'ye geleceğini iddia etti. Cueva'nın Avrupa hayalinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu yazan gazete Cueva'nın Pepe'nin takım arkadaşı olacağını iddia etti.

Gazete Beşiktaş'ın 13 milyon euro karşılığında bu transferi bitirdiğini savunurken Perulu oyuncunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceğini yazdı. Gazete işi daha da ileri götürüp eski Alianza Lima oyuncusuyla ilgilenen tek Türk takımının Beşiktaş olmadığını iddia ederek Türkiye'den bir iki takımın daha oyuncuyla ilgilendiğini yazdı. Bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğunu iddia eden gazete Cueva'nın Türkiye seyahati nedeniyle Sao Paulo'nun son maçında oynamadığını yazdı. Gazete Fenerbahçe'nin de Cueva için 11 milyon dolar ödemeyi gözden çıkardığını savundu.

CnnTurk