Biri imzayı atacak

Fransız yıldız Ben Arfa'nın kulübüyle arasındaki alacak sorununun çözülmesi bekleniyor. Lucas Lima, orta saha konusundaki bir diğer aday.

Ben Arfa

Fransız yıldızın kulübüyle arasındaki alacak sorununun çözülmesi bekleniyor. PSG ise borcu olan 7 milyon Euro’yu, Ben Arfa’yı isteyen takımla ortaklaşa ödemeyi teklif edecek. Eğer tecrübeli futbolcu bunu kabul ederse, Fransız ekibi ile Fenerbahçe arasında pazarlıklar başlayacak. Ancak 30 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler’in listesindeki tek isim değil.

Lima

Lucas Lima, orta saha konusundaki bir diğer aday. Brezilyalı oyuncu Santos ile Aralık sonunda bitecek sözleşmesini yenilemedi. Lima, sezonun ilk yarısını kulübünde değil, yeni gideceği takımda geçirmek istiyor. Fenerbahçe, Santos ile bonservis konusunda görüşmeleri sürdürüyor. Oyuncunun bir an önce ayrılmak istemesi, yönetimin en önemli avantajı.