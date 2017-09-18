Biri Gomisi durdursun: 2-0

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, golcüsü Bafetimbi Gomis'in attığı 2 golle, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Geçen hafta Antalya deplasmanında ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray, bu hafta kaldığı yerden devam etti. Ligin başarılı ekibi Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayan Aslan, ligi kasıp kavuran Bafetimbi Gomis'in bulduğu 2 golle 2-0'lık galibiyeti aldı, 3 puanı cebine koydu.

Sarı-Kırmızılılar'da çıktığı 5 maçtada gol atmayı başaran 32 yaşındaki Gomis, gol sayısını 7'ye çıkarırken, taraftarı mest etmeye devam etti.

Puanını 13'e çıkaran Galatasaray, Arena'da 3'te 3 yapıp, ligde de liderliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı...

Maçtaki ilk tehlikeyi Galatasaray yakaladı. İlk haftaların golcü ismi Tolga Ciğerci, Mariano'nun ortasında kafayla kaleyi yokladı, ancak top kaleci Ramazan'da kaldı.

Sarı-Kırmızılılar Kasımpaşa kalesine iyiyden iyiye gelmeye başladı. 9. dakikada Gomis'in indirdiği topta Garry Rodrigues, ceza sahası içinde çapraz pozisyonda şutunu attı, ancak top auta gitti. Pozisyon esnasında gözüne darbe Veysel Sarı'nın tedavisi için oyun yaklaşık 3 dakika durdu.

24. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Gomis topla buluştu, ancak vuruşu Kasımpaşalı futbolculara çarpıp kornere gitti.

Galatasaray baskısı artıyor

28. dakikada Galatasaray gole bir kez daha yaklaştı. Belhanda'nın klas pasında Tolga Ciğerci, ceza sahası içinin sağ bölgesinde topla buluştu. Vuruşu savunma kornere gönderdi.

30. dakikada Edouk, Serdar Aziz'e yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

33. dakikada Galatasaray bir net pozisyona daha girdi. Mariano'nun pasında Garry Rodrigues'in şutunu kaleci Ramazan güçlükle önledi.

34. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı noktası üzerinde vurduğu kafa auta gitti.

39'da bu kez Belhanda kaleyi yokladı. Faslı yıldızın ceza sahası içinden yaptığı şut, kale direğine yakın mesafeden auta gitti.

42. dakikada Galatasaray'da bu kez Mariano şansını denedi. Kaleci Ramazan uzanarak topu kontrolü altına aldı.

Beklenen gol Gomis'le geldi!

44. dakikada Galatasaray aradığı golü golcüsü Gomis'le buldu. Fransız yıldız ceza sahası içinde topla buluştu. Hem kaleci Ramazan'ı hem de Ben Youssef'i güzel bir aldatma ile çalımlayan Gomis, boş kaleye topu yolladı: 1-0.

Maçta ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

57. dakikada Kasımpaşa korner kullandı. Oluşan karambolde Trezequet'nin şutu üstten auta gitti.

62. dakikada Kasımpaşa maçta ilk kez gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Muslera boşa çıktı. Rangel'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine Sofiane Feghouli oyuna dahil oldu.

75'te Olivier Veigneau, Feghouli'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Gomis durdurulamıyor!

80. dakikada Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortada Serdar Aziz kale ağzına topu indirdi. O noktada bulunan Bafetimbi Gomis, kendisi ve takımının 2. golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray 2-0'lık galibiyetle maçı noktaladı.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Belhanda, Gomis

Yedekler: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Denayer, Feghouli.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Ben Youssef, Veigneau, Veysel, Popov, Neumayr, Sadiku, Trezeguet, Pavelka, Murillo, Eduok

Yedekler: Eray, Burak, Mert, Mensah, Ahmed, Hasan, Rangel, Omeruo, Kadem, Hakan