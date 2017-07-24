Biri Fenerbahçeli olacak!

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Gignac

Fransız yıldız, Beşiktaş’ın da gündeminde. Tigres, oyuncuyu satmak istemiyor. Ancak Gignac, geçtiğimiz sezondan beri Avrupa’ya dönmenin peşinde. 2018’de Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Fransa’nın kadrosunda yer almak isteyen golcü futbolcu, ayrılma konusunda bu kez daha kararlı. Gignac’ın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı. Bu durum kiralanma ihtimalini çok düşürse de Tigres’in yüksek bonservis isteme şansını da azaltıyor. Aykut Kocaman’ın çok istediği Gignac konusunda her an sürpriz bir gelişme olabilir.

Perez

Arsenal, Sarı-Lacivertliler’in yaptığı kiralama teklifini kabul etti. Oyuncunun menaceri de Fenerbahçe ile bir süredir görüştüklerini söyledi. Ancak Lucas Perez’in önceliği İspanya Ligi’ne geri dönmek olduğu için bu transferde aşama kaydedilememişti.

29 yaşındaki oyuncu, Sevilla’ya transfer olmayı bekliyordu ama Kırmızı-Beyazlılar forvet tercihini Sampdoria’lı Luis Muriel’den yana kullandı. Perez için ülkesinden başka bir teklif olmaması, oyuncunun İspanya’ya dönme önceliğini rafa kaldırabilir.

Bony

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çok yakınken, başka kulüplerin devreye girmesiyle süreç uzadı. Bony’nin taliplerinden Marsilya, sonradan Carlos Bacca’ya yöneldi. Sarı-Lacivertliler şu anda Swansea ile çekişiyor. Kanarya’nın avantajı, Bony’ye daha fazla süre alma garantisi vermesi. Ancak başarılı golcünün eski takımı Swansea, Manchester City’ye bonservisle transfer etme teklifinde bulundu. Bu da City’nin daha çok işine geliyor. Fenerbahçe, Wilfried Bony’le her konuda anlaşarak bir adım öne geçmeye çalışacak.

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